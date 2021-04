Willyrex: “Me dolía el pecho y me temblaban las manos”, el preocupante motivo por el que ya no juega a Fortnite

Willyrex es uno de los youtubers más veteranos del panorama en España. Uno de los creadores de contenido más conocidos también a nivel mundial. Call of Duty fue el juego que lo llevó a convertirse en todo un icono en la plataforma de Google durante años. Tras abandonar el shooter de Activision, Willyrex probó diferentes juegos, hasta que se cruzó en su camino Fortnite, el Battle Royale que volvía a ponerlo en el punto de mira de la popularidad para una nueva generación de jóvenes.

En una reciente entrevista para el podcast de Jordi Wild, Willyrex ha explicado los motivos que lo llevaron a abandonar tanto Call of Duty como Fortnite. ‘Con Fortnite no aguantaba más, por mil motivos. Me encontraba mal físicamente, estaba súper tenso, no estaba agusto con el juego y con el contenido que subía y me veía obligado a subir’, relataba.

La etapa de Willyrex en Fortnite coincidió con su estancia en Nueva York. Fue precisamente allí donde el youtuber decidía poner punto y final al Battle Royale. ‘Hasta aquí. No quiero subir nada más de esto, no quiero tener nada más que ver con este juego. No me lo paso bien, voy a dejar YouTube. Cuando lo pensé dije “a mi lo que me gusta es subir vídeos, lo que no me gusta es este juego, me pone nervioso y me cabrea. Ahora me pongo a jugar a Among Us o cualquier otro juego y es que lloro de risa’.

Willyrex también explicó que la decisión de abandonar el contenido referente a Call of Duty fue similar. El youtuber señaló que grabar una buena partida al shooter no sabía si iba a llevarle desde 15 minutos u 8 horas. ‘Era una tensión que llevaba en el cuello y con la que no podía’.

Jordi Wild preguntó a Willyrex si este tipo de situaciones llegaron a crearle momentos de ansiedad o estrés: ‘Yo no sabía lo que era la ansiedad’, respondía Willyrex. ‘Antes de los viajes me dolía el pecho o meterme en la cama me temblaban las manos. Con Fortnite era un agobio constante. Me dolía el cuello, tenía un pitido en el oído 24/7, no podía ni dormir, tenía que hacerlo con la TV encendida. Encontré el problema, era Fortnite’.

Jordi Wild destacó que en la actualidad la ansiedad es uno de los grandes problemas de la sociedad, al igual que la depresión, provocando que nuestro cuerpo lo note. ‘Si alguien tiene problemas así, id al psicólogo, habladlo con vuestro padre o vuestros amigos. No es ninguna vergüenza. Es lo más normal y lógico del mundo’, añadía.