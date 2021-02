Monster Hunter Rise y Stories 2: Capcom confirma un evento digital en marzo novedades de ambos juegos

Este es un gran momento para los fans de Monster Hunter. La licencia de Capcom no solo es una grata sorpresa jugable, sino que no deja de sorprendernos en lo que respecta a su apartado de narrativo. Por ello, sus jugadores están impacientes por la llegada de dos grandes obras a lo largo de este mismo año. Y mejor aún es saber que no solo nos limitaremos a disfrutar de un gran estreno, sino que además podremos conocer un poco más de estas gracias a un evento digital.

El próximo 8 de marzo a partir de las 15 horas tendrá lugar un evento digital cargado de novedades. Coincidiendo con el 17 Aniversario de Monster Hunter en Japón, los jugadores tendrán la buena oportunidad de disfrutar de esta propuesta. De hecho, ideal para aquellos que se estuviesen planteando adquirir la compra y, mejor aún, para saber esas novedades que incluye respecto a los principales proyectos.

El primero de los títulos, Monster Hunter Rise, es la obra exclusiva de Nintendo Switch. Esta tendrá su gran debut a finales de marzo y ha contado en su día con una demo. A lo largo de estos meses ha sido protagonista de muchos eventos, por lo que se trata, posiblemente, del más conocido de ambos juegos y, simplemente, una maravilla jugable que ningún jugador aficionado a los juegos de acción y aventura se debería perder.

Por otra parte nos encontramos con Monster Hunter Stories 2, obra que fue anunciada en septiembre de 2020 y que está basada en el universo Monster Hunter. Por el momento no tiene una fecha de lanzamiento concreta, aunque sabemos que estará a lo largo de este verano en Nintendo Switch. Una propuesta que, sin duda, será muy bienvenida para los jugadores. Por ello, recuerda estar pendiente el próximo 8 de marzo a las 15 horas de todas las novedades que Capcom tiene para presentarnos.