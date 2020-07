Mucho cuidado: Las baterías de miles de PSP se están hinchando sin motivo aparente

¿Recuerdas la emblemática consola portátil de Sony, PSP? PlayStation Portable sigue siendo una de las plataformas más recordadas por millones de usuarios gracias a su increíble catálogo llevando sagas clásicas de PlayStation y PlayStation 2 a un formato tan demandado como el portátil. Son muchos los usuarios que siguen conservando su modelo de PSP como oro en paño, aunque en las últimas horas se han encontrado con una desagradable e incluso peligrosa sorpresa.

PSP ha sido Trending Topic en Twitter y no precisamente debido a una revisión como PlayStation Mini, sino a motivos muy diferentes. Miles de usuarios han reportado de manera alarmante en redes sociales el hinchazón repentino de las baterías de sus consolas. Tal y como reflejan las fotos de los jugadores en Twitter, este fenómeno ha afectado tanto a los modelos originales, PSP 1000, como a los posteriores publicados por Sony.

‘Por favor, abstenerse de usar la PSP cuando la batería haya experimentado una inflamación’, explicaba Sony a través de las redes sociales. Junto a la recomendación de no jugar a la consola, la empresa también citaba que es importante que, en caso de que la batería no esté hinchada, jugar siempre con la tapa de la batería colocada correctamente.

Si bien es cierto que Sony no ha abordado ningún tipo de motivo para este repentino cambio en las baterías, todo parece indicar que la falta de uso y el paso del tiempo habría provocado que las baterías de PSP se hinchen, afectando como hemos podido apreciar a miles de usuarios casi a la vez. Desde Neox Games os recomendamos encarecidamente que no uséis vuestra PlayStation Portable si el estado de la batería no es el original. Cargar la batería de la consola cada cierto tiempo es una posible solución para evitar que en el futuro nos encontremos con tan desagradable sorpresa.