Mundial de globos de Ibai: Reglamento, colaboradores, horario y cómo seguirlo en directo

Cuando Ibai se propone un gran proyecto, no duda en llevarlo a cabo. Esto nos ha llevado a vivir con emoción grandes torneos como la Velada del año donde el boxeo fue el gran protagonista, o historias apasionantes con Marbella Vice. Sin embargo, la ambición del streamer no puede acabar aquí y, tan pronto como pudo ver en tendencias de TikTok “El globo no puede tocar el suelo”, no dudó en mostrar su interés e incluso intención de convertirlo en un torneo.

Contando con la ayuda de Gerard Piqué, Ibai ha sido capaz de dar vida al Mundial de Globos, un gran torneo que, a pesar de empezar como algo que creaba todo tipo de dudas, ha finalizado en un gran proyecto. Por ello, el streamer vasco ha tenido que anunciar en los últimos días no solo la gran cantidad de países que participan en el torneo, sino también el reglamento que estos tendrán que cumplir para poder hacerse con el premio.

A continuación, vamos a repasar con vosotros no solo cómo va a ser la prueba deportiva más inesperada, sino su reglamento, los colaboradores que estarán presentes en la competición y, por supuesto, cómo poder seguirla en directo. Después de todo, recordamos que se ha convertido en un evento muy ambicioso y más importante de lo que pudo parecer en un principio.

¿Qué es el Mundial de Globos de Ibai y Piqué?

Una de las primeras preguntas que vamos a resolver es, precisamente, de qué se trata este evento. Si TikTok se ha convertido en una red capaz de viralizar todo tipo de trends e ideas alocadas, cuando unes a esto a la mente de Ibai y Piqué, surge un espectacular evento llamado Mundial de Globos, aunque mejor conocido como Balloon World Cup.

Este evento ha acabado por convertirse en un torneo por selecciones en el participarán países de todo el mundo para tratar de hacerse con el gran premio indicado por ambos organizadores del evento. Y pese a que todo parecía apuntar a que sería un torneo pequeño, este ha acabado siendo mucho más grande de lo esperado. Sobre todo cuando se promete a los participantes poder acceder a un premio de 10.000 euros y un Prize Pool de 20.000 euros para todos los participantes.

Países presentes en el Balloon World Cup de Ibai

Si bien en un principio se creía que no participarían más de 12 o 16 países, finalmente Ibai anunció que la competición acogerá a 32 países dispuestos a hacerse con el premio. Cada país será representado por un jugador y un entrenador, dando así lugar a partidos de uno contra uno. El formato seleccionado para este torneo es el de eliminatoria, lo que comenzará con dieciseisavos de final y terminará con una gran final. El orden de juego es el siguiente:

Colaboradores confirmados para el Balloon World Cup

Como era de esperar, a la hora de organizar un evento así de importante Ibai ha querido cerrar todos los puntos. Para ello, ha buscado la mejor ayuda posible confirmando alguna que otra presencia más que inesperada. Sabemos que Ibai Llanos estará como presentador pero, ¿quién más ha confirmado su asistencia al evento?

Ibai Llanos, como bien hemos comentado, será el presentador oficial del evento. Junto a él se encuentran los comentaristas, quienes serán Ander Cortés, Alfredo Duro y Jorge D'Alessandro. Para los partidos y hacerse cargo de los globos, tendremos a Rafa Guerrero como árbitro, a Nacho Tellado atendiendo a la cámara de "El Ojo del Globo" y, finalmente, a Cristobal Soria como el Delegado de globos. Una ocasión perfecta para contar con los mejores colaboradores y, sobre todo, dar el mayor punto de calidad al evento.

Recordamos que, en lo que respecta a “El Ojo del Globo” es algo similar al VAR que vemos en los partidos de fútbol. En este Nacho Tellado estudiará las jugadas, asegurándose de que no haya trampas y, por supuesto, asegurándose en las jugadas más dudosas si un jugador ha llegado a tocar el globo antes de que este tocase el suelo y otras situaciones que puedan crear ciertas dudas.

Horario y dónde ver el Mundial de Globos de Ibai

Tal y como confirmaba el streamer en su momento, este tendrá lugar el 14 de octubre de este mismo año. Aunque el evento tendrá lugar en Port Aventura y podrá ser visto en directo por los visitantes del parque de atracciones, también podrá verse en directo a partir de las 19 horas en el canal oficial de Twitch de Ibai Llanos.

Reglamento del Mundial de Globos

Ya que se presenta como un gran torneo, los participantes tendrán que cumplir una serie de normas claras para poder hacerse con el primer premio de 10.000 euros. ¿Qué deben tener en cuenta?