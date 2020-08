Need for Speed Hot Pursuit Remastered listado para Xbox One y Nintendo Switch

En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre una posible remasterización de Need for Speed Hot Pursuit, la decimocuarta entrega de la saga Need for Speed que se lanzó en 2010 originalmente para las plataformas PlayStation 3, Xbox 360, PC y Wii. Uno de los últimos trabajos de Criterion Games en el género de la velocidad antes de que EA decidiera remodelar y prácticamente hacer desaparecer este prestigioso equipo de desarrollo, que a su vez era un reinicio de la licencia estrenada en 1998.

Ahora la rama británica de la tienda online Amazon ha listado entre sus productos una versión para Nintendo Switch y Xbox One de Need For Speed: Hot Pursuit Remastered (ahora eliminado), que disfrutaría de un relanzamiento 10 años después de su estreno. No es la primera vez que el juego aparece filtrado en una tienda online: una tienda australiana también lo incluyó en su base de datos.

Need for Speed Hot Pursuit | Electronic Arts

Según la tienda online, su lanzamiento podría estar preparado para el 13 de noviembre, probablemente en un formato multiplataforma para todos los dispositivos de la actual generación del mercado. En su momento Need for Speed Hot Pursuit disfrutó de una buena acogida por parte de los fans y buenas críticas por parte de los medios, siendo uno de los episodios de la licencia con más apoyo en los últimos años.