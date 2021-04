New Pokémon Snap luce su espectacular jugabilidad en un nuevo y extenso gameplay

Nintendo y The Pokémon Company están preparando algo realmente grande para los jugadores. New Pokémon Snap está cada vez más cerca de su estreno, de convertirse en ese juego que satisfará las necesidades de los jugadores ya que no se va a limitar a hacerse con todos los Pokémon, sino que en esta ocasión será la cámara la que tenga el verdadero protagonismo.

Con intención de que los jugadores puedan conocer un poco más el exclusivo, llega el momento de que los jugadores echen un vistazo a un nuevo y extenso gameplay en el que tenemos casi siete minutos de jugabilidad donde se nos permite echar un vistazo profundo a algunos de los eventos. Incluso tenemos una oportunidad de ver algunos ejemplos y consejos para poder fotografiar.

Lo mejor es que todos los jugadores tendrán la oportunidad de editar sus fotos una vez sacadas, pudiendo así compartirlas con otros jugadores. De algún modo es una forma de ofrecer que el título tenga un aspecto multijugador para que los jugadores puedan disfrutar de las mejores sensaciones. Y es que el mundo Pokémon está preparado para mantener a los jugadores conectados.

New Pokémon Snap estará disponible a partir del 30 de abril en Nintendo Switch. Se trata de una aventura un poco diferente, el regreso de una de las licencias más queridas por los jugadores donde la cámara será nuestra protagonista y donde tendremos que capturar las mejores imágenes de los Pokémon, buscando mostrar cómo se comportan e incluso capturando momentos únicos.