Neymar Jr. la lía en un directo de Twitch y es expulsado de la plataforma

Se trata de uno de los mejores jugadores del mundo, sin embargo, es cierto que no es la primera vez que Neymar Jr. protagoniza alguna salida de tono en redes sociales o sitios online, así que no es alguien precisamente modélico en su comportamiento online. De hecho, su última "travesura" en Twitch ha provocado un baneo temporal de la plataforma. Y es que los moderadores de Twitch no cambian sus políticas de seguridad seas o no un jugador mundialmente conocido...

El delantero del PSG ha sido baneado de la plataforma de vídeo streaming el pasado 9 de noviembre y, aunque por el momento el futbolista no explicó los motivos oficiales que seguramente han sido notificados por los moderadores, todo parece indicar que el motivo fue saltarse la norma de no publicar información personal de otras personas en los directos. En este caso la víctima no fue otro que su compañero brasileño Richarlison, que juega en el Everton de la Premier League.

Los hechos ocurrieron el 18 de octubre, momento en que Neymar recibió una llamada en directo de Richarlison, no escurriéndosele otra cosa que mostrar la pantalla del móvil a su audiencia. En ella el número de teléfono de Richarlison era completamente visible y, siendo un futbolista famoso, por supuesto no tardó en ver su móvil inundado de mensajes y llamadas. Más de 10.000 mensajes en 5 minutos, según comentó el propio Richarlison en sus redes sociales. Al menos se lo tomó con humor...

El vídeo, por encima, estuvo guardado y visible en el canal del futbolista durante días, lo que también pudo provocar el baneo temporal de la plataforma. Tendría que haberlo eliminado para minimizar el daño producido.

Neymar Jr. es habitual en los streamings de Twitch, normalmente mostrando buenas habilidades en juegos de tipo shooter de moda en los eSports, como CS:GO o Call of Duty.