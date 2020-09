Ningún modelo de Nintendo 3DS se volverá a fabricar

Sin duda ha sido una consola muy exitosa, una portátil que supo aguantar las embestidas de su rival directa, como lo fue PS Vita, y que sobrevivió en la explosión de los smartphones como dispositivos multimedia portátiles, cada vez con mejores capacidades y características. Hablamos de Nintendo 3DS, la línea de consolas portátiles que sucedieron a Nintendo DS y que llevaron las imágenes 3D a millones de hogares.

Nintendo 3DS, que fue lanzada al mercado en el año 2011, pasará a mejor vida. Nintendo ha confirmado que ya no fabricará ninguno de sus modelos a partir de ahora, incluyendo la New Nintendo 3DS XL, la Nintendo 2DS o la New Nintendo 2DS XL. La empresa de Super Mario dice adiós a una de sus consolas más exitosas de los últimos tiempos, logrando vender más de 75 millones de unidades en todo el mundo y más de 384 millones de juegos (según los propios datos oficiales de Nintendo).

La nueva New Nintendo 3DS | DefconPlay

Entre sus juegos más exitosos encontramos Mario Kart 7, Pokémon X y Pokémon Y, Pokémon Sol y Pokémon Luna, New Super Mario Bros. 2, Animal Crossing: New Leaf, Super Smash Bros o Super Mario 3D Land. Si aún no te has hecho con esta portátil, sin duda ahora es el momento de comprar una y probar uno de los mejores catálogos de juegos disponibles en una consola actual.

En la actualidad Nintendo Switch Lite es un modelo exclusivamente portátil de la actual consola de la marca japonesa, ocupando el puesto que Nintendo 3DS ha dejado en el mercado. Se trata, por tanto, de un recambio natural tras 9 años de generación.