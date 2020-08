"Niño rata": Qué es exactamente y cuáles son las claves para identificar a uno

Fue con la llegada de Xbox 360 y PlayStation 3 cuando la popularidad de los juegos online tuvo un alcance mundial. Todos disfrutamos desde entonces de partidas multijugador como FIFA o Call of Duty, entre otros juegos, desde la comodidad de nuestra casa y además con gente de todo el planeta.

Con el éxito del multijugador online llegaron palabras como trolls o niño rata, ésta última muy extendida cuya popularidad ha trascendido a redes sociales y foros, siendo pocos quienes no la conocen o han oído alguna vez. Si todavía no tienes claro cómo identificar a uno de estos niños ratas, te contamos cuáles son sus características y puntos diferenciadores.

¿Qué es un niño rata?

No existe una definición para ‘niño rata’, pero sí unos elementos comunes entre ellos. Generalmente se trata de jóvenes entre 8 y 18 años, con un timbre de voz bastante agudo que en juegos multijugador (especialmente shooters) y un carácter cuanto menos irascible.

[[H3:El ‘niño rata’ aparece en Los Simpson]]

Como ya os contamos en Neox Games hace un tiempo, en [[LINK:EXTERNO|||https://neox.atresmedia.com/games/noticias/curioso/insulto-mas-famoso-internet-que-predijeron-simpson-hace-anos_201704285902f7ee0cf2461b6decdb70.html|||Los Simpson ya pudimos conocer parte del significado que alberga la definición de ‘niño rata’]]. En uno de los capítulo vemos a Homer idealizando a su familia. Mientras que Marge o Lisa son perfectas para el padre de la familia, Bart es todo lo contrario, apodándolo ‘niño rata’, lo que no sienta nada bien al chico. Más tarde, internet haría su magia. El apodo de Homer se extendería a los videojuegos y por ende a todos aquellos jóvenes que, molestos por una situación durante la partida, se frustrarían y quejarían por el chat de voz.

Sus videojuegos favoritos: Call of Duty y Minecraft

Poco a poco vamos estrechando el cerco para identificar a los denominados niños rata, al menos en su comportamiento, pero ¿qué hay de los juegos en los que podemos encontrarlos? Minecraft y Call of Duty son principalmente sus ‘bases de operaciones’. Juegos que arrasan en plataformas de vídeo y a las que ellos también se quieren sumar como creadores de contenido. Si bien en Minecraft no los encontrarás debido a la privacidad de servidores, en Call of Duty no te será muy complicado dar con unos cuantos.

[[H3:Definiendo los gustos de un ‘niño rata’]]

Entre partida y partida a sus juegos favoritos, los niños ratas dedican cuantiosas horas a plataformas como YouTube o Twitch, pues de ellas sacan parte de su ‘inspiración’. En lo que a gustos musicales se refiere, jamás los verás escuchando a Bach o Miles Davis. Se moverán entre todo aquello que sea un rotundo éxito a nivel comercial, con especial hincapié en el género trap o reggaeton. Como ya mencionamos antes, los niños ratas tratan de abrirse paso (a bocados) entre la comunidad youtuber, por lo que no dudarán en hacer spam de sus canales. Para ello usarán un contundente spam tanto en redes sociales como en los canales más populares, sirva de ejemplo Willyrex, Rubius o Alexby entre otros.