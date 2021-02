Nintendo busca el momento apropiado para anunciar sus juegos en este 2021

A día de hoy, los lanzamientos para Nintendo Switch son bastante limitados o, al menos, lo que sabemos hasta la fecha. Después de todo, sabemos que hay varios proyectos que aún esperan su fecha de lanzamiento, mientras que por el momento se ha confirmado el estreno de títulos como Bravely Default II, Super Mario 3D World y New Pokémon Snap. Pero ya sabemos que hay mucho más por llegar.

Así lo ha indicado el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, quien ha hablado en la reunión de resultados financieros sobre el futuro de los juegos de Nintendo Switch. De hecho, en esta reunión menciona que los próximos anuncios para la consola híbrida estarán centrados en el próximo año fiscal y, por supuesto, esperan el momento adecuado para ser efectuados.

Nintendo Switch Lite | Nintendo

Sabemos que Nintendo no es muy dada a mostrar sus anuncios antes de estar totalmente seguros de que pueden ofrecerlo, sobre todo después de varios títulos que les hicieron tener que pedir disculpas. Pero lo que tenemos claro es que se esperan grandes anuncios para los próximos meses. Eso sí, habrá que ser pacientes para poder disfrutar de todo este contenido.

Mientras tanto, os recordamos que actualmente hay varios títulos a los que seguir la pista y que llegarán en el futuro a la consola híbrida. Por una parte tenemos Bayonetta 3, la obra de PlatinumGames que espera un anuncio con su fecha de lanzamiento. Por otra parte tenemos Metroid Prime 4, obra que tuvo que reiniciar su desarrollo. Y por último, tenemos The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, obra que recientemente filtró información inesperada.