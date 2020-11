Nintendo emite nuevas pautas de uso en Animal Crossing para que no se utilice con fines políticos

Todos sabemos que Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos y hace unas semanas hablábamos sobre su opinión con respecto a los videojuegos. En una entrevista para New York Times, Biden señalaba que algunas entregas podían enseñar a matar e incluso puso en duda las capacidades artísticas y habilidades de algunos desarrolladores. Asimismo, el mismo presidente de EEUU hizo uso de Animal Crossing: New Horizons para promocionar su campaña.

La isla de Biden en el nuevo Animal Crossing estaba llena de pancartas, sudaderas y un largo etcétera de diseños que los jugadores podían adquirir gracias a los códigos QR que se consiguen fácilmente en la tienda de las Hermanas Manitas. No cabe duda de que New Horizons es un videojuego dinámico con el que se nos abren todo tipo de posibilidades, y Joe Biden lo utilizó como medio para movilizar a los votantes.

Sea como fuere, Nintendo se ha pronunciado recientemente al respecto modificando las pautas de Animal Crossing: New Horizons y ha pedido a las empresas y grandes organizaciones que se abstengan de introducir política en su videojuego. Del mismo modo, la compañía japonesa también solicita que las mismas no se beneficien económicamente del juego y se han asegurado de que los usuarios que compartan sus diseños, no tengan contenido no apto para menores.