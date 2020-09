Nintendo Switch: Monster Hunter Rise y todos los anuncios de la NintendoDirect Mini

No ha sido un amplísimo abanico de juegos, pero sí la Nintendo Direct Mini ha contado con el suficiente catálogo para un amplio repertorio de usuarios. Además de numerosos títulos indepedientes de third-party, la gran noticia del evento ha sido sin lugar a dudas el regreso de la saga Monster Hunter. Capcom retoma la IP estrella con dos entregas para la híbrida de Nintendo. Por un lado encontramos Monster Hunter Rise, juego perteneciente a la marca principal. Por otro lado, Monster Hunter Stories 2 tiene un claro enfoque en el apartado para un jugador, con una nueva y prometedora historia original.

Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise es la nueva entrega de la veterana saga de Capcom para Nintendo Switch. Disponible a partir del próximo 26 de marzo de 2021, el título promete cuantiosas novedades para la franquicia, entre ellas más movilidad por el escenario, además de la posibilidad de utilizar una montura para desplazarnos.

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

Capcom ha sido una de las protagonistas durante la presentación de Nintendo en este Direct Mini. El anuncio de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin ha sido una de las sorpresas que nadie esperaba. Aunque basado en el mismo universo, esta subserie de la IP cuenta con un claro enfoque singleplayer. Tendremos que esperar a verano de 2021 para poder disfrutarlo en nuestra Nintendo Switch.

Sniper Elite 4

Rebellion también adaptará a Nintendo Switch la última entrega de su saga del francotirador de la Segunda Guerra Mundial. en esta ocasión la marca nos lleva hasta Italia para acabar con el ejército del eje, interpretando, como no podía ser de otra manera a un francotirador que deberá valerse de todo tipo de recursos y a su habilidad con el fusil para salir indemne de las misiones más arriesgadas.

Ori and the Will of the Whisps

Uno de los mejores juegos de Xbox One y posiblemente del género Metroidvania llega a Nintendo Switch hoy mismo. Hablamos de Ori and the Will of the Whisps, la nueva entrega de la franquicia que eleva aún más el listón de calidad visto en su entrega original. No ha sido la única noticia, pues también se ha presentado un precioso pack en edición coleccionista y formato físico en el que se añaden las dos aventuras de Ori, junto a un buen puñado de extras.