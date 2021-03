Nintendo Switch Pro tendrá juegos exclusivos de thirds party, según un insider

En los últimos días, la revisión Pro de Nintendo Switch es protagonista de todo tipo de rumores. Si bien hace apenas un día que nos ofrecían detalles en un informe sobre el desarrollo de esta consola y cómo podría llegar a confirmarse su existencia a mitad de año, ahora una nueva filtración de datos habla sobre los planes que ya estaría en marcha en base a las novedades para el catálogo.

En esta ocasión ha sido un conocido insider el que ha hablado sobre que habrá exclusivos para Nintendo Switch Pro que, además, serían exclusivos selectos, especialmente de los socios third party. Eso sí, parece que no sería un amplio número de juegos, pero de los que por lo menos ya conoce uno. Eso sí, no ha querido dar muchos datos al respecto, lo que ha dado paso a todo tipo de especulaciones.

Nintendo Switch Lite | Nintendo

También se habla de la idea de que la compañía pudiese plantearse que estos exclusivos funcionasen únicamente en el modelo Pro, dejando así atrás a los anteriores modelos de Nintendo Switch. Aunque, por el momento, tendremos que esperar para comprobar hasta qué punto es verdad. Después de todo, se trata de un rumor que no está respaldado por una confirmación por parte de Nintendo, por lo que de momento tendremos que ser pacientes.

Lo que sí sabemos es que actualmente tenemos ante nosotros una gran consola que nos ofrece la posibilidad de jugar tanto conectados a la televisión como con libertad. Una propuesta que, simplemente, fascina por la inmediatez con la que la consola puede dejarnos jugar con libertad. Ya sea en una gran pantalla u optando por manejar esta en su versión portátil, tenemos una consola preparada para garantizar una gran experiencia.