Nioh: Sus desarrolladores afirman que darán un descanso a la saga para centrarse en otros proyectos

Recientemente los jugadores celebraban el anuncio de que Nioh 2 llegaría a PC. Un momento muy esperado por los fans de la saga y que, sin duda, ha recibido una gran acogida. Pero, a pesar de ello, el equipo de Team Ninja tiene claro que la licencia, por muy querida que sea, necesita un descanso, una pausa para poder seguir manteniendo el listón alto y sorprender a los jugadores.

Ha sido durante una entrevista con Famitsu que el director de la saga, Fumihiko Yasuda, ha confirmado que actualmente el equipo de Team Ninja ha tomado la decisión de darle un descanso a la saga. Después de todo, quieren centrarse en otros grandes proyectos de cara a 2021, aunque por el momento no tengamos ningún tipo de pista sobre lo que puede estar por llegar.

Nioh 2 | Sony

La intención del director es que quiere hacer coincidir su modo de trabajo con su estilo de vida cambiante, por lo que quiere centrar todos sus esfuerzos en nuevos títulos. Eso sí, no ha dudado en bromear con la intención de que no quiere subir más de peso como uno de sus deseos para este año nuevo. Pero, lo que sí tenemos claro, es que tiene grandes planes para su equipo, a pesar de que no tenga tantas intenciones de mostrar sus ideas.

Actualmente los jugadores pueden disfrutar de Nioh 2 en PC y PlayStation 4. Pero para aquellos que quieran ir un paso más allá, es el momento de disfrutar de la Nioh: Complete Edition en PC y más tarde en PlayStation 5 con una propuesta que nos traerá un interesante recopilatorio para no perdernos absolutamente nada. Así es que, si todavía tienes que conocer este ambicioso mundo, este es tu momento.