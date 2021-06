Ofertas PS Store: Aumenta tu biblioteca con juegos por menos de 20 euros

Si hablamos de que Sony quiere ofrecerle las mejores experiencias a sus jugadores no mentimos en absoluto. Después de todo, nos encontramos en un momento en el que la compañía nos ha brindado todo tipo de opciones para conseguir los mejores descuentos. Por una parte tenemos las ofertas semestrales, las cuales se han activado recientemente y que, a su vez, forman parte del evento por el Orgullo 2021.

Sin embargo, la compañía no ha querido quedarse ahí, sino que ha tenido la intención de ir un paso más allá. Para ello, han llamado a la comunidad de jugadores para poder conseguir los mejores juegos al mejor precio. ¿Cómo? Con ofertas en Juegos por menos de 20 €. Y si bien esto puede parecer que no te interesa, debes saber que hay grandes juegos disponibles en estos descuentos.

The Witcher 3: Wild Hunt | CD Projekt RED

Las propuestas son realmente prometedoras, con juegos que se han ganado el cariño de la comunidad a pulso. Propuestas como The Witcher 3, Battlefield 1 o incluso Star Wars Battlefront Ultimate Edition están disponibles en el catálogo. Si quieres hacerte con las mejores ofertas, no te pierdas los títulos que te comentamos a continuación y que están a un precio genial para no quemar demasiado nuestra cartera. Aunque eso sí, como siempre, os recomendamos echar un vistazo completo a la lista de ofertas disponibles.

Lista de los juegos destacados en las ofertas por menos de 20 €