Outriders presenta a la clase Tecnomante y muestra algunos de sus poderes

Square Enix tiene grandes obras entre sus proyectos más esperados, pero uno de los nombres que más suena en la actualidad es el de Outriders. Esta sorprendente obra llega en forma de shooter con intención de sorprender y revolucionar tanto la actual como la próxima generación. Todo con una propuesta que nos llevará a un mundo apocalíptico con peligrosas criaturas y obstáculos imponentes.

Según han demostrado en distintas ocasiones sus creadores, la obra no solo se limitará a la acción, sino que también contaremos con conversaciones, caminos alternativos e incluso árboles de habilidades. De este modo sabemos que este shooter presentará un curioso estilo RPG que encaja de maravilla con las clases que podremos elegir, entre ellas la presentada como Tecnomante.

Junto al Piromante capaz de usar habilidades ígneas, el Ilusionista que es capaz de teletransportarse y congelar en el tiempo a sus oponentes y el Destructor con imponentes ataques de tierra y gravedad, llega el Tecnomante, capaz de usar la tecnología a su favor. Esta clase nos ofrecerá dos caminos: Uno para ofrecer a apoyo a nuestros compañeros y otro para reventar a todos los enemigos que se crucen en nuestro camino.

Entre las habilidades de esta sorprendente clase se encuentra que no solo es capaz de brindar el apoyo a sus compañeros, sino que además se beneficia del uso de los lanzacohetes y granadas para atacar a los enemigos. Pero no solo eso, sino que será capaz de desplegar una torreta que dispara misiles. Todo esto formando parte de Outriders, título que llegará a PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.