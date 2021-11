Pikmin Bloom, el nuevo título de los creadores de Pokémon Go, ya está disponible: Así puedes descargarlo completamente gratis

Si hablamos de los juegos para móviles con más éxito, no podemos pasar por alto a Pokémon GO. Después de todo, la obra de Niantic desde su estreno se ha convertido en algo completamente único y sorprendente, a pesar de que ha servido de inspiración para otras grandes obras como The Witcher: Monster Slayer. Sin embargo, la compañía quiere repetir este gran éxito y si bien dio con el mejor ejemplo con Harry Potter: Wizards Unite, ahora quiere repetir con otra gran licencia de Nintendo.

Esta vez la propuesta viene de parte de los Pikmin y se ha presentado como Pikmin Bloom. Algunos jugadores del mundo ya han podido disfrutar de su experiencia en Australia y Singapur y, por suerte, ya está disponible para nosotros en Europa y, por supuesto, España. El juego de realidad aumentada llega a nuestras vidas para quedarse y hacer que nuestros paseos sean mucho más divertidos.

Cómo descargar completamente gratis Pikmin Bloom

Lo mejor de esta obra es que, al igual que sucedía con Pokémon Go, ya tenemos a nuestra disposición este juego para móviles totalmente gratis. Ya tengas Android o iPhone, tendrás la posibilidad de conseguirlo gratis. Simplemente tendrás que acceder a sus respectivas tiendas para tener acceso al momento a una de las aplicaciones que harán que tus paseos sean más divertidos que nunca.

Cada vez que los jugadores salen a caminar, dejarán a su paso varios pétalos de flor. ¿Su intención? Hacer que el mundo sea mucho más bonito. Claro que a cada paso haremos que nuestros pétalos se agoten. Por ello es sumamente importante que mandes a tus Pikmin en misiones para buscar más pétalos y fruta. Con esta última podremos alimentar a nuestros Pikmin, lo que se traducirá en más pétalos.

Por ello, si estabas buscando una excusa para poder comenzar a caminar y no encontrabas la opción perfecta para ti, no dudes en probar suerte con los Pikmin quienes a base de pequeñas aventuras tendrán grandes propuestas para ti. Todo con intención de garantizar las mejores experiencias a todos los jugadores.