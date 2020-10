PlayStation 5: Descubren características secretas de la consola en su web oficial, incluyendo el "Modo Boost"

Los programadores que han realizado alguna vez una página web, sabrán bien que en muchas ocasiones una web no es únicamente lo que el usuario puede ver al acceder a su dirección o url. En realidad una web está compuesta por un buen número de elementos, desde el código en la que está programada, hasta una base de datos en donde se guarda toda la información que es requerida por las consultas en cada sección de la página.

En muchos casos las compañía realizan webs oficiales para sus nuevos productos y no siempre la información que vemos como usuarios, es toda la información que la empresa tiene en la web. Puede que escondan textos que no se vean a simple vista pero sí en el código fuente, o que en la base de datos se guarden imágenes e información que serán publicadas en el futuro, etc. Analizando la página web de PS5 algunos usuarios han encontrado características que Sony aún no había revelado de la consola next-gen.

Información sobre los grupos de chat de PS5

En la información de la página web podemos ver información sobre los grupos de chat de PS5, algo de lo que por el momento no había detalles. Los grupos de amigos de PS5 estarán limitados a 100 usuarios cada uno, pudiendo compartir información de mucho tipo por medio de ellos y organizarse en Takedowns.

Los grupos permitirán comunicación cruzada entre usuarios de PS4 y PS5, por lo que no habrá barreras entre los usuarios de PlayStation de la pasada y la nueva generación. Si varios jugadores utilizan la misma PS5 para jugar con sus diferentes cuentas, como harán muchas familias, la consola también revela funcionalidades de Console Sharing.

PS5 mantendrá el sistema de cuenta primaria, lo que nos permitirá compartir servicios como PS Plus y juegos descargados, entre todas las cuentas de una misma consola. Esta función se podría activar y desactivar, según las preferencias del usuario.

Por otra parte, se han encontrado referencias a un "Modo Boost", que al parecer se activará cuando juguemos a algunos títulos de PS4 y PS VR. Este modo nos permitiría jugar con una mejor calidad gráfica y un mejor rendimiento.

PlayStation 5 se lanzará el próximo 19 de noviembre a un precio de 499 € en su versión estándar y 399 € en su versión digital.