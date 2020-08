PlayStation 5 podría tener un segundo gran exclusivo por anunciar

Los jugadores ya han comenzado la cuenta atrás para poder disfrutar de la gran propuesta que llega con la nueva generación de consolas, aunque por el momento solo sabemos que será Xbox Series X la que efectuará su estreno en noviembre. Eso sí, parece que las compañías siguen dispuestas a presentar grandes novedades, sobre todo en lo que respecta a nuevos videojuegos.

Así al menos lo ha insinuado un insider que asegura que PlayStation 5 tendría un segundo exclusivo de gran propuesta preparando su llegada para el lanzamiento de la consola, aunque por el momento este no ha sido ni siquiera anunciado. De hecho, se valora que pueda tratarse de uno de los grandes anuncios que la compañía prepara para los próximos meses.

Marvel´s Spider-Man: Miles Morales | Sony

Actualmente sabemos que Spider-Man Miles Morales será uno de los exclusivos que estarán disponibles en la consola de lanzamiento, una continuación de la historia que hará que los jugadores puedan disfrutar de una gran historia. Pero, de ser cierto lo que insinúa este insider, pronto podríamos tener noticias de un nuevo título para PlayStation 5, aunque por el momento tengamos que esperar un poco más.

Eso sí, mientras esperamos una nueva confirmación, los jugadores pueden seguir disfrutando de las grandes propuestas presentes en la actual consola de Sony donde nos encontramos con títulos como The Last of Us 2 e incluso Ghost of Tsushima, los últimos exclusivos que han recibido no solo la gran acogida de los medios, sino también de los jugadores.