PlayStation 5 solo tendría retrocompatibilidad con PS4, según la web de Ubisoft

Los jugadores no pueden evitar hacerse preguntas respecto a la nueva generación de consolas. Sobre todo porque, cuando el cambio está tan cerca, las compañías todavía no han desvelado información respecto a sus nuevas consolas. De hecho, actualmente no sabemos ni una fecha de lanzamiento ni tampoco un precio al que se lanzarán estas consolas. Pero poco a poco se van confirmando algunas novedades, como información relacionada con la retrocompatibilidad.

Para los jugadores de Xbox no es nada nuevo que la consola de Microsoft añada la retrocompatibilidad, mientras que en el caso de los jugadores de Sony es una de las cuestiones que más preguntas despierta. Sobre todo por el hecho de que los jugadores estaban a la espera de que la nueva consola de Sony agregase la compatibilidad con títulos de PSX, PS2 y PS3, pero según la web de Ubisoft esta idea no se encontraría entre los planes de la compañía.

PlayStation 5 | Sony

Esta información se ha dado a conocer mediante un FAQ en el que se hablaba de cómo actualizar un juego de PS4 a PS5. En este punto se afirmaba que hay muchas herramientas para ayudar al usuario a realizar este salto, aunque aclaraban que no será posible con los juegos de anteriores consolas. Es decir, PlayStation 3, PlayStation 2 y la primera PlayStation quedan fuera de los planes, tal y como se podía ver mediante la web de Ubisoft, aunque actualmente esta pregunta ha sido eliminada.

Por supuesto, todavía tenemos que esperar a que sea la propia compañía la que se pronuncie respecto a su consola, aunque desde un principio todo parecía apuntar a que la retrocompatibilidad no sería completa. Pero, mientras tanto, debemos estar atentos a los planes que pueda tener la compañía para su nueva consola, sobre todo cuando muchos rumores señalan que pronto tendremos un evento centrado en la nueva consola y donde podríamos ver novedades de Resident Evil 8 Village.