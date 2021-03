¿Podría llegar el exitoso Valheim a consolas? Sus creadores responden

No hace tanto tiempo que muchos jugadores se sorprendían del gran éxito de títulos como Among Us y Fall Guys en Steam. Unos títulos que, en el momento más inesperado, lograban sacar ventaja a otros grandes estrenos de juegos triple A. Y esta ha sido la historia que se ha repetido con Valheim, un título que, aunque actualmente se encuentra en acceso anticipado, ha demostrado tener un gran potencial.

Si bien por ahora la compañía ha confirmado que tiene una hoja de ruta bien marcada para futuro contenido que llegará al juego en PC, nada ha impedido que hayan sido conscientes de las ganas que muchos jugadores tienen respecto a ver este estreno en consolas. Una idea que, sin duda, resulta interesante, y a la que el estudio ha respondido finalmente durante su entrevista con GameSpot indicando que, por el momento, no hay planes cercanos para ello.

Valheim | Coffee Stain Studios

No rechazan la idea de ver su obra en consolas, de hecho, aseguran que puede ser una opción en algún punto aunque, por el momento, los jugadores tendrán que esperar un poco más para ver este gran estreno en consolas. Después de todo, se trata de una obra que por el momento sigue puliendo su mundo para poder seguir ofreciendo la mejor experiencia posible a los jugadores.

Eso sí, tenemos claro que Valheim ha logrado que muchos otros juegos desearían: llamar la atención de jugadores de todo el mundo hasta convertirse en el más vendido en Steam. Por ello, no es de extrañar que este pequeño grupo de desarrolladores siga decidido a ofrecer su mejor servicio, para ello, ampliando su plantilla y buscando en todo momento avanzar hacia lo que los jugadores merecen y esperan.