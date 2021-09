Pokémon GO celebra la Semana de la Moda de la manera más especial

Pokémon GO siempre es conocido por saber cómo celebrar de la manera más especial las distintas festividades y eventos. Y, por supuesto, no podía ser menos con la celebración de la Semana de la Moda. Después de todo, son muchos los Pokémon ideales para esta ocasión o los que no pierden la oportunidad de disfrazarse para la ocasión para, de este modo, ayudar a los jugadores a poder celebrar esta gran propuesta.

Si bien la Semana de la Moda estará disponible en Pokémon Go a partir del 21 de septiembre a las 10, estará disponible hasta el 28 de septiembre a las 20 horas con grandes sorpresas para los jugadores. Y por supuesto, Niantic ha querido destacar todas las propuestas que se encuentran dentro de este evento para que los jugadores puedan estar preparados.

Una de las principales novedades que encontramos es el añadido de Furfrou, Pokémon que llega como nueva integración y una de las más llamativas. Sin embargo, tampoco nos podemos perder a los Pokémon disfrazados, donde la lista cubre a Butterfree, Sneasel y Blitzle quienes aparecerán vestidos de manera ideal para este evento. Además, también regresarán con sus disfraces únicos Smoochum, Kirlia, Shinx y Croagunk.

Por supuesto, hay mucho más por llegar, por lo que desde Niantic nos animan a estar muy atentos a todo lo que está por llegar. Así es que no dudes en disfrutar de esta gran experiencia y descubrir nuevos mundos. Todo dentro de Pokémon Go, obra disponible en Android e iOS. Una propuesta increíble y llamativa que no te querrás perder jamás y que supondrá una gran revolución.