Pokémon GO: Niantic desvela sus planes de futuro y qué sucederá cuando la Pokédex esté completa

Ya llevamos cinco años disfrutando de la gran acción de Pokémon GO en los juegos para móviles y la compañía tiene claro que no quiere quedarse parado. Ya tenemos un evento de Halloween preparado para empezar y muchos planes de futuro. Sin embargo, ¿cómo pinta el futuro de Pokémon GO? Sobre todo después de tener que superar el reto de arreglar su contenido para superar la época de la pandemia y seguir ofreciendo juego a los fans.

Eurogamer ha tenido la oportunidad de hablar con Niantic, de procurar que la compañía se sincere de cara al futuro del juego. Y según parece, este pinta realmente brillante. No por el hecho de que ya estén trabajando en futura tecnología para hacer que la experiencia sea mucho más real, sino porque no tienen intención de parar de cara al posible instante en el que no haya más Pokémon que añadir.

Pokémon GO | Niantic

Son muchos los planes que tienen en mente, mucho lo que quieren llevar a cabo para seguir involucrando a la comunidad. Por ello, aunque pueda llegar el momento en el que encuentren limitaciones con la posibilidad de añadir Pokémon, no creen que vaya a ser algo que les vaya a dejar sin contenido que incluir. Tienen un par de iniciativas ya en camino, muchos temas discutidos y tienen claro que eso no limitará el juego a 5 años, sino que la falta de contenido es posible que llegue de aquí a 10 o 15 años en adelante.

Tienen un juego en el que la realidad aumentada les ofrece la posibilidad de crear cosas únicas. Por ello, no quieren aceptar que puedan existir límites que les impidan avanzar. Después de todo, tienen la tecnología y todo lo necesario para conseguir una experiencia de juego espectacular. Así es que pueden trabajar en este juego durante mucho tiempo y seguir garantizando que todos los jugadores puedan disfrutar de algo completamente nuevo.

Si todavía eres de los jugadores que no han disfrutado de Pokémon GO, este es el momento de lanzarse a la aventura. Recordamos que Pokémon GO ya está disponible en iOS y Android. Se trata de una propuesta repleta de oportunidades y que garantiza que todos los jugadores puedan vivir su aventura Pokémon como gusten. Después de todo, los límites no son bienvenidos en esta obra.