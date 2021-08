Pokémon GO responde a las quejas de los jugadores por los recientes cambios

Muchos jugadores disfrutan diariamente de las propuestas presentes en Pokémon GO. Después de todo, la obra de Niantic ha sabido avanzar con el paso del tiempo, queriendo sorprender a los jugadores y cubrir todas las necesidades y expectativas de estos. Sin embargo, no todos los cambios implementados llegan a gustar a la comunidad de los jugadores, siendo uno de los casos más conocidos la reciente vuelta de las distancias.

Desde que Niantic confirmaba que revierte estos cambios, los jugadores no han perdido la oportunidad de quejarse abiertamente. De hecho, incluso llegaron a iniciar una campaña bajo el nombre de “Pokémon NO Day” con intención de demostrar a Niantic que no aceptan esos cambios. Sin embargo, pese a todas las quejas, la compañía ha indicado que van a seguir adelante, aunque sí están dispuestos a escuchar las quejas y recomendaciones de la comunidad.

Pokémon GO | Niantic

Afirman que se toman muy en serio la salud y el bienestar de los jugadores, pro o que han implementado los cambios necesarios en algunos puntos donde se considera seguro estar al aire libre. De hecho, afirman que los expertos han asegurado que es seguro y beneficioso, por lo que ellos han tomado la decisión de seguir las recomendaciones. A pesar de ello, sí aplauden los comentarios del público y aseguran que quieren abordar las inquietudes de la comunidad.

Eso sí, debemos recordar que Pokémon GO nació como una idea de ayudar a los jugadores a explorar el mundo, siguiendo esa esencia propia de los videojuegos. Por ello, quieren que todos los jugadores sigan disfrutando de la propuesta tal y como fue creada en un principio, aunque esa idea no acabe por ser satisfactoria para todos los jugadores.