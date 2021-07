Pokémon UNITE ya disponible para descargar y jugar gratis en Nintendo Switch: Todo lo que necesitas saber

Desde que se hizo oficial a través de un evento, Pokémon UNITE ha demostrado ser uno de los proyectos más ambiciosos de la marca y que su experiencia jugable es completamente única. Y es que a pesar de que muchas de sus mecánicas son similares a las de cualquier MOBA, no se asemeja lo más mínimo a lo que hemos podido vivir en otras entregas. El gran proyecto de The Pokémon Company ha llegado para quedarse, por lo que te contamos todos los detalles que debes conocer.

Pokémon UNITE ya está disponible para descargar y jugar gratis en Nintendo Switch. Los servidores se han abierto, y con intención de que no te pierdas nada de nada, vamos a compartir contigo toda la información necesaria para poder disfrutar del videojuego de principio a fin. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuánto ocupa en consola? ¿Cuándo estará disponible en iOS y Android? Todas estas preguntas y más las resolveremos a lo largo de este artículo.

Pokémon UNITE | The Pokémon Company

¿Qué es Pokémon UNITE?

Pokémon UNITE es un juego multijugador completamente diferente a lo que teníamos conocido hasta el momento. Se trata de nada más y nada menos que de un MOBA desarrollado por TiMi Studios y Tencent Games al más puro estilo de grandes proyectos como League of Legends o Dota 2. Sin embargo, cuenta con la peculiaridad de que los protagonistas de la entrega son Pokémon.

¿Cuáles son las reglas de Pokémon UNITE?

La experiencia que ofrece Pokémon UITE no es muy diferente a la de otros títulos del género. Dos equipos de cinco jugadores cada uno se enfrentarán en un mapa simétrico. Cada uno de los equipos tendrá como objetivo defender su base a la vez que deben atacar las del rival. Todo ello se lleva a cabo a través de tres caminos conocidos como calles bot, mid y top. Eso sí, la colaboración es esencial para ganar, por lo que existen ciertas estrategias para salir victoriosos.

¿Cuáles son los rangos de Pokémon UNITE?

Como cualquier otro videojuego competitivo, Pokémon UNITE también contará con una clasificación de rangos. Esta se dividirá de menos a más de la siguiente manera: Principiante, Grandioso, Experto, Veterano, Ultra y Master.

Pokémon UNITE | The Pokémon Company | The Pokémon Company

¿Cuánto ocupa Pokémon UNITE en Nintendo Switch? ¿Y en dispositivos móviles?

Además de su interesante jugabilidad, otro de los aspectos más atractivos de Pokémon UNITE es que su espacio de almacenamiento en consola es bastante ligero, ya que tal y como indican oficialmente en la eShop de Nintendo, únicamente ocupa 928 MB. Por supuesto, a pesar de que se sabe que el juego estará disponible también en dispositivos móviles en el futuro, por el momento no hay datos al respecto sobre su fecha de estreno o, incluso, sobre el espacio que necesitaremos en nuestro móvil para poder instalarlo.

¿Cómo descargar Pokémon UNITE en Nintendo Switch?

Para descargar y jugar gratis a Pokémon UNITE será tan fácil como entrar en la eShop de Nintendo Switch y buscar el nombre del videojuego en la barra de búsqueda de la tienda. Después, será necesario pulsar sobre la entrega y seleccionar la opción de “Descarga gratuita” que aparecerá en pantalla. Una vez instalado ya podrás iniciar el programa.

¿Necesito suscripción de Switch Online para jugar a Pokémon UNITE?

No, no es necesario tener una suscripción de Nintendo Switch Online para poder jugar a Pokémon UNITE. Al igual que sucede con juegos como Fortnite o Rocket League, todos los jugadores podrán acceder a la obra de forma completamente gratuita. Por ello, ya seas suscriptor o no, todos los jugadores podrán disfrutar por igual de esta increíble propuesta.

¿Podré compartir la partida de Pokémon UNITE de Switch con la de dispositivos móviles?

Un aspecto interesante para todos los jugadores es que podrás compartir tu partida de Pokémon UNITE de Switch con móviles y a la inversa. Simplemente necesitarás tu cuenta activa para poder jugar. De este modo, si estás jugando en Switch y tienes que salir de casa, podrás seguir jugando desde tu móvil al igual que si la batería de este peligra, podrás jugar sin problema en Switch.