PS Plus Collection permite jugar a sus títulos también en PS4

Muchos jugadores ya tienen la oportunidad de disfrutar de la gran propuesta que trae consigo PlayStation 5. Por supuesto, aunque hay usuarios de todo el mundo que todavía tienen que esperar, hay quienes pueden sentirse un poco más cerca de la consola. ¿Cómo? A base de beneficiarse del uso de una de las características propias que trae esta y es gracias a PS Plus Collection.

Un detalle que hasta el momento Sony no había mencionado es que PS Plus Collection también se puede utilizar en PlayStation 4. Esto se ha dado a conocer gracias a los usuarios, quienes siempre buscan las formas para poder sacar el mayor partido a su máquina. Pero, ¿qué podemos encontrar exactamente en PlayStation 4 para poder utilizar los juegos de PS Plus Collection? Es mucho mejor de lo que crees.

DualSense | Sony

Los usuarios que han canjeado los juegos de la PS Plus Collection en su PS5 han podido jugar desde su vieja consola. Claro que esto tiene truco y es que solo pueden ser reclamados desde la consola de Sony de nueva generación. Por ello, lamentablemente, desde España tendremos que seguir esperando un poco más para esta gran oportunidad, aunque será realmente especial para todos aquellos que dispongan ya de la consola de nueva generación y se animen a disfrutar de las propuestas jugables de las grandes obras presentes en la colección.

Os recordamos que será a partir del 19 de noviembre cuando los jugadores tengan la increíble oportunidad de disfrutar de la propuesta jugable de PlayStation 5. Después de todo, la nueva consola de Sony está a punto de estrenarse y, para ello, guarda grandes propuestas para los jugadores. Una oportunidad especial que pocos usuarios pueden pasar por alto.