PS Plus: Confirmados los juegos gratuitos de noviembre 2020

Ha llegado el momento más esperado por los jugadores de PlayStation. Ante nosotros tenemos la oportunidad de seguir sumando grandes éxitos para nuestro catálogo gracias a la suscripción PS Plus. Pero con la nueva generación tan cerca, muchos insinuaban la posible llegada de alguna que otra sorpresa para la nueva generación. Y lo mejor es saber que no estábamos equivocados.

Gracias a la nueva confirmación por parte de Sony tenemos ante nosotros los títulos que llegarán en el mes de noviembre. Por una parte tendremos los títulos de PlayStation 4 protagonizados por La Tierra Media: Sombras de Guerra, Hollow Knight: Edición Corazón Vacío y Melbits World. Por otra parte, tendremos Bugsnax, el título de PlayStation 5 que podremos descargar desde el 12 de noviembre hasta el 3 de enero.

Eso sí, la compañía no ha perdido la oportunidad de indicar que a partir de este mes se podrá adquirir PlayStation Plus Collection, con múltiples juegos que no te puedes perder para PlayStation 4 y que se podrán jugar en PlayStation 5. Así es que tendremos la oportunidad de jugar sin límites, saltando todas las barreras, tal y como ha propuesto la compañía.

Por supuesto, debes saber que estos títulos de noviembre estarán disponibles a partir del 3 de noviembre, por lo que será importante que no te pierdas los grandes estrenos de este mes y disfrutes del mejor contenido. Por supuesto, preparándote para el gran salto a la nueva generación, la cual está cada vez más cerca.