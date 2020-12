PS Plus: Confirmados los juegos gratuitos para enero 2021

La nueva generación de consolas ha llegado y, con ello, muchos jugadores dispuestos a disfrutar de las grandes propuestas que propone esta gran consola. Claro que hay otros tantos se han mantenido en la actual generación para seguir disfrutando de las obras que, por el momento, todavía programan su lanzamiento para ella. Además de, por supuesto, seguir aumentando la biblioteca de juegos con PS Plus. Un beneficio que, por suerte, llega tanto para los jugadores de PS4 como de PS5.

Si el mes de diciembre llegaba unido a grandes títulos para los jugadores de PS4 y PS5, ahora llega el momento de saber que la acción se mantiene en el mes de enero de 2021. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a que ya han sido anunciados los juegos de PS Plus para enero 2021. Y os podemos garantizar que hay grandes sorpresas puesto que los jugadores podrán sumar a su biblioteca Shadow of the Tomb Raider, Maneater, Greedfall y, por si no fuese suficiente, el PS Talents Dawn of the Fear.

Entre las propuestas de este mes tenemos grandes joyas puesto que Shadow of the Tomb Raider trae consigo la última aventura de Lara Croft propuesta por la espectacular trilogía de Square Enix. Pero si esto no fuese suficiente, tenemos el juego de acción Greedfall, una obra que, para todos aquellos que han podido probarlo, simplemente es una auténtica maravilla.

Y si seguimos un paso más allá, entonces tenemos la divertida propuesta de Maneater la cual os podemos asegurar que será una maravilla para todos los fans de los tiburones. Además, esta propuesta llega con una alternativa interesante y es que los jugadores de PS5 podrán disfrutar de la versión mejorada del título. Por ello, el mes de enero llega bastante completo y con todo tipo de propuestas que no dejarán a ningún jugador indiferente.