PS5 notificará a los jugadores si ejecutan la versión del juego de PS4 en lugar de la mejorada

PlayStation 5 ya está disponible en todo el mundo aunque, lamentablemente, no sea posible de adquirir fácilmente en la actualidad. Aún así, la consola de Sony sigue siendo una pieza más que interesante para la comunidad de jugadores, sobre todo porque, desde su estreno, ha sumado una serie de novedades más que interesantes para los jugadores y quiere seguir a este buen ritmo.

Una de las dudas más generalizadas de los jugadores era, precisamente, no tener claro a qué versión estaban jugando de sus títulos. Es decir, un juego que puede ser disfrutado en PlayStation 4 también es posible jugarlo en PlayStation 5. Pero, ¿qué versión tenemos? ¿La de la generación de PS4 o la mejorada? Por suerte, ha llegado una nueva función a la consola que nos facilita conocer esta información.

Ahora, cuando un jugador vaya a ejecutar un título, le notificará mediante un mensaje en pantalla que va a ejecutarse la versión de PS4, por lo que recomendará el cambio de edición ya que, como bien han comprobado muchos jugadores, podemos ejecutar perfectamente esta versión sin inmutarse. Por lo que resulta más que interesante para los jugadores tener una opción que avise antes de proceder.

Por supuesto, esto también se mostrará a la hora de descargar un juego de la PS Store. ¿El motivo de esto? Tendremos que elegir la versión que queremos descargar. De este modo podremos garantizar que disfrutamos siempre de la mejor versión posible y sin ningún tipo de problema. Eso sí, recuerda que si todavía no has conseguido tu PlayStation 5, muy pronto llegarán nuevas tandas, por lo que no dudes en estar atento y disfrutar de los mejores juegos.