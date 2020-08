¿PS5 o Xbox Series X? Los analistas ya dan por vencedora a una de las dos consolas

PlayStation 5 y Xbox Series X aterrizarán a finales de este mismo año en medio de una campaña navideña de lo más atípica a causa de la COVID-19. No cabe duda de que la pandemia ha pasado factura a numerosas compañías y estudios de desarrollo. Tanto Sony como Microsoft siguen retrasando a fecha de hoy el precio y la fecha de lanzamiento de sus consolas, algo para nada habitual en condiciones normales, y a lo que además se suma el poslanzamiento de varios títulos que a todas luces llegarían con el lanzamiento de las plataformas.

A pesar de ello, tanto PlayStation 5 como Xbox Series X serán el foco de atención a finales de 2020 para millones de usuarios. La firma DFC Intelligence parece tener claro cuál será la consola de nueva generación que se alce como favorita de los usuarios, vendiendo hasta el doble que su rival.

Tal y como destacan en el informe, ‘PlayStation 5 venderá significativamente más que Xbox Series X, pero sin embargo, Microsoft tenga un plan de victoria a largo plazo’. Desde la firma aseguran que Sony parte con ventaja no sólo debido a los resultados de PlayStation 4, sino también al éxito de la marca en países de habla no inglesa, como Japón y gran parte de Europa.

PS5 VS Xbox Series X | Sony y Microsoft

No obstante, esto no daría la batalla por perdida a Microsoft. Desde DFC Intelligence aseguran que a largo plazo la victoria podría situarse en el terreno de Xbox Series X y por ende en Microsoft a causa de ofrecer una estrategia completamente diferente a la de PlayStation 5. ‘Game Pass y Project xCloud son dos servicios de suscripción que son agnósticos en cuanto a plataformas’, destacando especialmente lo atractivo del servicio Game Pass y su gran biblioteca de juegos para el usuario.

‘El gran reto de Microsoft es informar a los consumidores de Game Pass. Muchos se han dado cuenta que no incluye el nombre de Xbox, los consumidores casuales generalmente no están al tanto de que no es necesario un sistema Xbox’, una opción que según desde la firma aprovecharían los de Redmond para llegar a un público mucho más amplio.