PS5: Sony anuncia un nuevo State of Play, pero no esperes grandes noticias de la consola

Tal y como ya adelantaron varios insiders, este jueves 6 de agosto tendremos un nuevo State of Play, aunque eso sí, PlayStation 5 no será la gran protagonista del evento y cuya duración será de 40 minutos. Sony ha confirmado la noticia a través de una actualización de su blog, invitándonos el jueves a partir de las 22:00h (horario peninsular) a conocer varias de las novedades de cara a los próximos meses. Podremos seguirlo en directo a través del canal oficial de PlayStation en YouTube o bien Twitch.

Tal y como indican a través de la publicación, este nuevo State of Play estará centrado en juegos publicados por terceros que llegarán pronto tanto a PlayStation 4 como PlayStation VR. PlayStation 5, la nueva consola de Sony también tendrá su hueco en el evento, aunque de forma mucho más moderada. ‘Tenemos también varias actualizaciones de los juegos de terceros e indies para PlayStation 5 que ya conocistéis en junio’, destacan.

Con el fin de rebajar las expectativas a fin de esperar grandes anuncios o novedades sobre PS5, Sony ha querido matizar la índole de este State of Play. ‘Para que quede clarísimo: no habrá actualizaciones de PlayStation Studios este jueves. No habrá actualizaciones sobre el hardware, ventas, reservas o fechas’.

Resident Evil 8 Village | Capcom

Dicho lo cual, tendremos que seguir esperando para conocer algunas de las novedades más esperadas en torno a PS5 como su fecha de lanzamiento o precio; de la misma forma que otras de las exclusividades que llegarían a la consola en el futuro. Con Microsoft prometiendo un nuevo evento para agosto centrado en Xbox Series X, no sería de extrañar que Sony también moviera ficha con la celebración de un State of Play con PS5 como protagonista.