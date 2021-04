“¡Qué bárbaro!”: ElXokas encuentra el piso de sus sueños después de varios intentos fallidos

ElXokas intentó buscar piso semanas atrás, aunque sin demasiado éxito. El streamer ha confesado en varias ocasiones su deseo de mudarse de cara a los próximos meses. En un nuevo intento de búsqueda, y acompañado por sus espectadores en Twitch, ElXokas ya ha encontrado el que es sin lugar a dudas el piso de sus sueños.

Ubicado en Málaga, ElXokas se quedó estupefacto al ver el edificio: “¡Qué bárbaro!”. Se trata de un complejo de edificios compuesto por varios pisos y duplex, pero con todas las comodidades que alguien podría soñar: lavandería, piscina, sala de co-working, sala de cine y mucho más.

Otros de los aspectos que el streamer destacó del piso son sus espectaculares vistas al mar. ‘Salir aquí a tumbarte por la noche, a tomarte una Coca-Cola después de stremear. Esto es una barbaridad’, comentaba con varias de las imágenes de los pisos superiores y que incluían terraza.

‘Y además no estás tan pegado al mar, osea que seguramente no sea tan húmeda esta zona. Igual aquí ya no tienes tanta humedad y al estar tan alto se esté mejor para vivir, sin tanto salitre en el aire, que está fantástico pero que a veces puede agobiar un poco’, añadía. ‘Esto lo voy a mirar en serio’, comentaba ilusionado por la posibilidad de tener una posible zona en la que vivir en los próximos meses.

‘Además en Málaga hay AVE, por lo que podría estar en Madrid en 2 horas; y también hay aeropuerto. La clave es el AVE, si no llega a tenerlo dudo que lo hiciese, pero teniéndolo y estando en dos horas en Madrid…’. Ahora sólo queda restar a que el streamer haya tomado en firme la decisión, algo que podría comunicar de manera oficial en próximas semanas a sus seguidores.