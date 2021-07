¿Qué efectos tendrían las setas de Mario en la vida real?

Uno de los personajes más conocidos dentro del mundo de los videojuegos es Mario, personaje carismático creado por Nintendo y que ha sorprendido a los jugadores con innumerables aventuras. Y aunque uno de los grandes destacados son los enemigos y variados amigos del fontanero, nadie se puede olvidar de los champiñones. Esta mecánica sería implementada por otros videojuegos, aunque no con champiñones, pero sí objetos que otorgarían ciertos beneficios a nuestro protagonista.

Los variados juegos de Mario ha mostrado los champiñones como uno de los elementos más útiles dentro del juego. Variados hongos de diferentes colores que otorgan al carismático personaje diferentes poderes. Ya sea encogerse o ser un gigante que arrasa con todo enemigo que se cruce por su paso. Pero, ¿qué efectos tienen en la realidad esos champiñones?

Diferentes hongos y todo tipo de efectos

Super Mario Bros | neox games

A diferencia de lo que muchos puedan creer, estos hongos no siempre tienen un efecto negativo en el cuerpo humano, aún cuando hay grandes incógnitas con algunas de las clases. Uno de esos ejemplos es el Entoloma Hochstetteri, mejor conocida por los aficionados de Super Mario como el champiñón azul.

Cuando en el videojuego Mario consume este hongo se transforma en una versión mini que ofrece variadas ventajas para superar el mapa, aunque también supone un problema a la hora de enfrentarse a los enemigos. Pero el efecto de este champiñón, conocido como la campanilla de las hadas, es desconocido. ¿El motivo? Algunos de los champiñones dentro del género Entoloma son comestibles mientras otros tanto son muy venenosos. Y precisamente el Hochstetteri se ha etiquetado con un efecto desconocido. Por ello, no es recomendable su consumición.

Seta Lila

Una de las setas menos conocidas dentro del mundo de Super Mario es la seta Lila, una antagonista directa del champiñón verde. ¿Su función? Restar una vida al fontanero. Pero en la realidad esta se conoce como Lepista Sordida y, a diferencia de lo que pueda aparentar, es comestible. Esta puede encontrarse por casi todo el mundo, creciendo sobre todo en otoño e invierno y, aunque su fuerte olor y sabor amargo puede alejar a muchos, puede ser consumida sin problemas, aún cuando hay gente que garantiza haber caído en su efecto laxante.

Super Mario | Universal

Champiñón verde

¿Y qué sucede con el champiñón verde? Muy querido por los jugadores de Super Mario al aportar una vida extra para superar los niveles. Esta en la vida real se llama Russula Virescens, aunque es mejor conocida por Seta de Cura o Gorro Verde. Se trata de una seta comestible y muy popular en la gastronomía europea.

Champiñón rojo

El champiñón rojo aporta el poder a Mario de crecer, lo que da opción a que un enemigo pueda golpearnos sin suponer un final para nuestra aventura. Pero, ¿qué efectos tiene este champiñón en la vida real? Se hace conocer como Amanita Muscaria, aunque popularmente es llamada como Matamoscas o Falsa Oronja. Y, a diferencia de su buena acogida en el juego, este champiñón ha sido catalogado como venenoso o psicotrópica.

Seta Dorada

No podía faltar tampoco la seta dorada. En el universo de la saga de Nintendo se emplea en concreto en la serie Mario Kart. Todo aquel que la usa logrará turbos infinitos durante un breve periodo de tiempo. Si bien es uno de los elementos más icónicos de la franquicia de conducción de Nintendo, en la realidad la seta dorada puede ocasionar efectos graves en todo aquel que la consuma, y no hablamos precisamente de supervelocidad. Conocido como un hongo tropical que responde al nombre de Leucocoprinus Birnbaumii, esta planta en cuestión conserva el característico tono amarillo, pero tiene un alto potencial venenoso. Aunque no conserva ningún olor y gusto, su consumo en altas dosis puede provocar hasta la muerte.