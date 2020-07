¿Qué personaje de Nintendo encaja verdaderamente con tu personalidad?

En Neox Games nos declaramos auténticos fans de los test, tanto los referentes a las variantes trivial como a los de personalidad. Dentro de estos últimos hay mil opciones de lo más interesantes que podrás encontrar en la web, basadas por supuesto en franquicias muy conocidas pero que también sacan tus conocimientos sobre la industria.

En el siguiente test te proponemos nada más y nada menos que conocer cuál sería tu personaje de Nintendo de acuerdo a tu personalidad. Esto te abriría numerosas opciones, pero por supuesto es la de vivir en un universo u otro la más tentadora. ¿Prefieres tener tu casa en el mundo de The Legend of Zelda o bien hacer lo propio en el de Super Mario?

The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo

Bueno, la respuesta dependerá en gran medida de tu personalidad, la cuál quedará reflejada con las diferentes preguntas y soluciones que des. Recuerda que es muy importante responder con sinceridad, sino lo haces estarías perdiendo la oportunidad de conocer cuál sería tu personaje Nintendo según tu personalidad.

Nintendo se ha convertido en una de las compañías más exitosas de los últimos años gracias al lanzamiento de Switch. La nueva consola híbrida de los japoneses ha roto todos los récords no sólo por sus posibilidades portátiles o clásicas, sino en especial por su catálogo de juegos. Auténticos imprescindibles en el ámbito exclusivo, desde Breath of the Wild, pasando por Super Mario Odyssey; pero también infinidad de juegos desarrollados por otras compañías y que no han querido perder la oportunidad de publicar sus títulos en la consola.