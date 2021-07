¿Qué Pokémon inicial serías según tus gustos?

Test de Pokémon en Neox Games puedes encontrar unos pocos, de eso no cabe duda, pero hoy vamos a presentarte la prueba definitiva: ¿Qué Pokémon serías de acuerdo a tus gustos? Y es que si bien hemos planteado todo tipo de ‘pruebas’ la siguiente te dará una ligera idea de qué criatura encaja más con tu personalidad en base a las comidas, hobbies o incluso bebida favorita.

Recuerda que como en cualquier otro test de Neox Games deberás de responder de forma totalmente sincera. Una vez completado el test puede pasarte por cualquiera de nuestras otras publicaciones y en las que encontrarás test tanto para fans de Harry Potter, Animal Crossing, personajes de Nintendo e incluso algunas de ellas enfocadas a saber qué tipo de jugador serías en FIFA.

Leyendas Pokémon: Arceus | The Pokémon Company

De vuelta a Pokémon, la franquicia está de enhorabuena en 2021 y principios del próximo año. Hace apenas unos días llegaba gratis a Nintendo Switch Pokémon Unite, un MOBA al más puro estilo League of Legends pero mucho más accesible y sencillo para toda la familia. A finales de año aterrizará también en la híbrida de Nintendo Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, remakes de los juegos originales aparecidos en Nintendo DS.

El plato fuerte llegará en enero de 2022 con Leyendas Arceus. Se trata del título más ambicioso de la marca hasta la fecha, el juego que todo fan de Pokémon ha pedido y enfocado más a la aventura que el concepto JRPG. Ambientado varios siglos atrás con respecto a otros juegos, nos embarcaremos en un juego de acción con claras influencias de títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild.