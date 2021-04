¿Qué videojuegos son los favoritos de los famosos? Kim Kardashian o Justin Bieber lo han confesado

¿Sabías que muchos famosos eligen los videojuegos como forma de entretenimiento? Y no, no solo hablamos de cantantes, actores o futbolistas, ya que hasta Arturo Pérez-Reverte confesó sus tres videojuegos favoritos a través de sus redes sociales; los cuales son Silent Hunter, Close Combat y Napoleon Total War. ¿Quieres saber cuál es la saga favorita de Lady Gaga? ¿ o a qué juega Rafa Nadal en su tiempo libre? La respuesta puede que te sorprenda.

Cada vez son más las celebrities que se apuntan al mundo gamer. En la lista de los famosos más jugones se encuentra, por ejemplo, Kim Kardashian. La modelo, empresaria e influencer estadounidense ha confesado en varias ocasiones que es una gran fan de los videojuegos, en concreto de la saga Call of Duty. La propia Kim comentó hace unos años a través de sus redes sociales la ganas que tenía de jugar a Call of Duty: Black Ops II.

Otro famoso al que le gusta pasar su tiempo libre jugando a videojuegos, entre otras cosas, es a Justin Bieber. El cantante canadiense también ha expresado su amor por Call of Duty, pero sin dejar de lado a sagas como Halo o Mario Kart. Pero si tenemos que nombrar al videojuego favorito de los famosos, ese es sin duda World of Warcraft, el título de rol multijugador masivo de Blizzard Entertainment. Entre los famosos que lo han mencionado recurrentemente se encuentra Cameron Diaz. Si quieres saber a qué juegan los famosos, no te pierdas el vídeo de la parte superior de esta noticia.