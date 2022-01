¿Quieres ser uno de los personajes presentes en Pokémon GO? Te contamos lo que tienes que hacer para conseguirlo

A lo largo de los años Pokémon Go nos ha demostrado ser uno de los juegos más fascinantes de iOS y Android. Uno de esos títulos que no tiene miedo a reinventarse y ofrecer a los jugadores experiencias totalmente nuevas. Por ello tenemos claro que no temen a la hora de añadir nuevas opciones para los jugadores, incluyendo la posibilidad de que los jugadores puedan estar dentro del propio juego.

¿Alguna vez has tenido la ilusión de formar parte de los entrenadores presentes dentro del juego? Todo esto durante un evento especial como es el Tour de Johto. Para ello, la compañía ha lanzado un nuevo concurso con el que garantizar a todos los jugadores tener la oportunidad de estar presentes en el juego en un momento tan especial. Aquí os dejamos todos los puntos que debéis tener en cuenta.

Para poder participar en el concurso, simplemente tienes que presentar tu candidatura en Twitter. Es decir, demostrar desde este mismo instante que quieres participar en el concurso antes de que se acabe la fecha que será el próximo 2 de febrero a las 8:59 horas CET. Claro que, ¿es simplemente enviar un mensaje y ya? No, tienes que cumplir los siguientes requisitos.

Tienes que presentar una captura de pantalla de tu perfil de entrenador donde se vea tu mote y avatar.

Indica el tipo para el que quieres inscribirte: Normal, Lucha, Volador, Bicho, Fantasma, Hielo, Dragón o Acero.

Añade una lista con los tres Pokémon que estarán presentes en tu equipo. Eso sí, el requisito es que estos Pokémon sean del mismo tipo al que quieres inscribirte.

Añade el hashtag #PokemonGoTourContest.

Niantic ya ha indicado que evaluarán a todos los participantes en base a algunos criterios como los objetos que visten o el tema en general. Por supuesto, para participar no necesariamente los jugadores tienen que haber comprado una entrada para el Tour de Pokémon, sino que todos los jugadores tienen acceso a esta propuesta y, por supuesto, es una garantía de que pueden disfrutar al máximo nivel del juego.