Ratchet and Clank: Rift Apart confirma nuevos detalles de su resolución dinámica y modo rendimiento

El lanzamiento de la nueva generación de consolas está cada vez más cerca y son cada vez más los jugadores impacientes por conocer un poco más a fondo las características de la consola de Sony. Por supuesto, no solo buscan información en lo que respecta a la consola, sino a sus juegos, entre ellos, la gran vuelta de Ratchet and Clank con Rift Apart, el título exclusivo de su nueva consola.

Hemos visto gameplays, hemos conocido incluso detalles sobre su historia pero, ¿qué sabemos de su apartado gráfico? Esta información llega gracias a una actualización en la ficha del juego, la cual ha sido actualizada por la propia Sony para desvelar interesantes novedades, como que el título funcionará en una resolución dinámica de 4K con HDR. Sin duda, una novedad que muchos jugadores estaban impacientes por confirmar.

Ratchet & Clank: Rift Apart | Sony

Esta información indica que será el propio juego el que modifique las dimensiones que muestre en pantalla dependiendo de lo que ocurra en la partida, por lo que no se trata de una resolución nativa en 4K. Pero eso sí, habrá un modo Performance que priorizará la fluidez del gameplay. De este modo los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de una tasa de imágenes de 60 fps.

Por supuesto, estas son solo una pequeña parte de todas las novedades que Ratchet and Clank: Rift Apart guarda para los jugadores de PS5. El título nos promete una gran historia, una jugabilidad espectacular y, por supuesto, una increíble experiencia aprovechando al máximo las características únicas de la consola.