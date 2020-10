Resumen Top Gamers Academy: Encuentro con los Team Managers y una visita inspiradora

La gala de Top Gamers Academy nos dejaba con una despedida inesperada para muchos y muy esperada por la concursante. Perry McQueen dejaba su silla en la Academia para dar paso a Lil Wicca, quien promete grandes cambios y estar muy dispuesta a no perder contra ninguno de sus rivales. Pero, ¿cómo ha sido su primer día en la Academia y cómo han llevado los aspirantes este nuevo inicio de semana?

Preparando cuerpo y mente con Lluis Puig e Iván Bonilla

Uno de los puntos más importantes para todo gamer es tener una buena postura en su cuerpo. Por ello, Lluis Puig los entrena para poder corregir su postura para que esta no se resienta tras largas horas de juego. Después de todo, nuestros aspirantes buscan llegar a ser profesionales, por lo que tener una correcta postura es realmente importante.

Por supuesto, para esto no solo ha marcado claros ejemplos, sino que ha buscado demostrarles lo que puede suceder de tener una mala postura. Y sin duda tenemos razones más que suficientes para querer no solo corregir la postura, sino seguir los pasos marcados por el fisio de la Academia.

Pero no solo es importante mantener una buena salud física, sino que el apoyo de Iván Bonilla es realmente importante. Siguiendo sus pasos, nuestros aspirantes encuentran un gran apoyo para superar estos retos y, por supuesto, no caer ante la presión. Comprende lo duro que ha sido despedirse de una compañera y gracias a su ayuda resulta mucho más sencillo poder seguir adelante. Ante todo, deben recordar que su objetivo es ganar.

Visita de los Team Managers en la Academia

Como no podía ser de otro modo, nuestros aspirantes no solo se limitan a tener clase, sino que, con un nuevo equipo, llega el momento de formar una nueva estrategia. Por ello, estos han contado con la visita de Ampeter y Fargan, dispuestos a llevar a lo más alto a su equipo y conseguir la estrategia que le quite la victoria al Team Rubius esta semana.

Fargan no quiere que esta semana nadie “caiga de su caballo”, sino que sean los auténticos guerreros. Por su parte Ampeter ha buscado dar consejos a la hora de mejorar en los juegos, enseñándoles que si quieren mejorar a la hora de construir en el battle royale, no duden en practicar con el modo creativo. Sin duda, una idea que nuestros aspirantes tomarán desde ya mismo.

Nueva clase de Gran Turismo con Lucas Ordóñez

Uno de los juegos protagonistas de las competiciones de Top Gamers Academy es Gran Turismo. Se ha convertido en uno de los grandes retos y uno de los juegos en los que la mayor parte de los aspirantes tienen que mejorar. Pero su profesor no duda en señalar que ve grandes mejoras, tal y como ha indicado en su repaso para empezar la clase.

Con intención de que los aspirantes vean su gran paso, el profesor no ha dudado a la hora de hacer un repaso a las carreras, señalando dónde se pueden encontrar las mejoras y qué evitar. Pero, sobre todo, les ha adelantado el circuito en el que se centrarán esta nueva semana y que supondrá un gran reto.

La llamada de Willyrex: ¿contento con su nuevo equipo?

Por supuesto, tras una buena clase, llega el momento de que uno de los Team Owners charle con su equipo. Con grandes incorporaciones y cambios más que notables, Willyrex no ha dudado a la hora de meterse un poco con ellos pero, sobre todo, repasar la estrategia que seguirán esta semana.

Les recuerda lo importante que es que se centren, que no pueden dejar que esta semana les quiten la victoria. Después de todo, se encuentran en un momento crucial, un instante en el que la competición se ha vuelto mucho más emocionante. Y nuestros aspirantes están más que dispuestos a aceptar el reto.

Una visita inspiradora: llega Enrique García

Por supuesto, en Top Gamers Academy siempre contamos con las mayores sorpresas y las charlas que son una auténtica inspiración. En esta ocasión contamos con una historia de superación por parte de Enrique García, quien les ha demostrado lo importante que es la accesibilidad en los videojuegos.

Para hacer su caso mucho más gráfico, no ha dudado a la hora de mostrarles las grandes opciones presentes en The Last of Us 2, la última obra de Naughty Dog que cuenta con una gran variedad de opciones para que la mayor parte de los jugadores puedan disfrutar de la obra. Y sin duda ha sido un gran ejemplo para los jugadores, para que vean la importancia de este tipo de opciones dentro de un juego.

Partida de Among Us y streamings en pareja

Tras una gran conversación, llegaba el momento de que nuestros jugadores tomasen su papel con uno de los juegos del momento. Una nueva competición de Among Us llegaba a la Academia ya cerca de la despedida. ¿Cómo se les dará el papel de impostor a los jugadores? Sin duda es una gran sorpresa comprobar que nada mal.

Por último, los cambios de esta semana se encuentran en que los streamings tendrán lugar por la noche y serán en pareja. De este modo hemos podido ver los directos de Onlycopycat, Zunk y LilWicca muy bien acompañados y dando algunas de las conversaciones más interesantes.