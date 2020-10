Top Gamers Academy: Todos los secretos de la cuarta gala y nueva selección de equipos

El primer talent show de videojuegos del mundo, Top Gamers Academy, sigue dándonos grandes escenas y todo tipo de emociones. Casi un mes más tarde desde su comienzo, los aspirantes se han ganado el cariño de los seguidores, quienes no se pierden ni un detalle de sus directos pero, ¿quién será la nueva expulsada de la Academia? ¿Cómo han sido las horas previas al concurso? Hagamos un repaso a este domingo para los concursantes.

Horas previas a la gala

A pesar de tener ya unas claras nominaciones, nuestros aspirantes no han tenido un momento de descanso. Después de todo, están preparados para poder cumplir su sueño, así que tienen que esforzarse y mejorar, incluyendo las nominadas de la noche pues, de quedarse, tienen que demostrar que no se rinden para que las salven. Así es que este domingo ha comenzado con una nueva clase de fitness para activar el cuerpo y el ánimo.

Por supuesto, con las emociones a flor de piel, los jugadores han tenido una nueva tutoría con la directora para tratar de dar apoyo a los jugadores y, por supuesto, seguir adelante para que no se rindan. Aunque eso también ha servido para que las nominadas se desahoguen, con momentos de bajón por parte de Oliv Liv, quien aunque está segura de que lo ha dado todo, no quiere irse. Y por supuesto Perry McQueen, quien se siente mal por el hecho de arrastrar la nominación. Por último, no ha dudado en tratar con ellos las penalizaciones, por algunos problemas muy mal vistos.

Esto tampoco ha impedido que los jugadores hayan tenido su momento de Beneficio Fortnite, momento en el que MapxMen ha podido jugar con sus seguidores gracias a la victoria de este torneo. Algo similar a lo que disfrutará Zeepos al ser el aspirante mejor valorado por sus compañeros, aunque está impaciente por poder hablar con su familia y saber lo bien que se encuentran.

Por último, Iván Bonilla ha estado tendiendo su mano a los jugadores para darles apoyo psicológico y buscar brindarles el apoyo necesario para que no se rindan. No quieren perder el ánimo y, por supuesto, a pesar de que su paso por la Academia pueda no haber tenido el resultado esperado, eso no tiene que provocar que se rindan, sino que deben seguir adelante.

Nuevas nominaciones de Top Gamers Academy

Las nuevas nominaciones tienen lugar y nuestras aspirantes viven con gran emoción estas horas previas a la despedida. Oliv Liv, Onlycopycat y PerryMcQueen se enfrentan a la posible expulsión en la gala. Recordando los grandes momentos con sus compañeros, estas se han mostrado más o menos tranquilas. Oliv Liv está segura de que lo ha dado todo, se va tranquila, a pesar de que ha tenido un gran momento de bajón puesto que le da pena la idea de tener que despedirse de su equipo.

Mientras que Oliv Liv del equipo Grefg parece tranquila, aunque apenada por la idea de tener que marcharse, Perry McQueen arrastra esa sensación de culpabilidad. No quiere despedirse, pero se siente culpable por la idea de haber nominado a su equipo. Por último tenemos a Onlycopycat de Team Willyrex, quien repite nominación una vez más y siente una gran pena al indicar que no lo ha dado todo para su equipo. Pero, ¿quién será la nominada de esta semana? Dentro de muy poco lo sabremos.

Expulsada de la noche y nueva llegada a la Academia

Llega el momento de la verdad y el más duro de la gala. Es el momento de conocer quién es la nueva expulsada de esta noche. La más votada y la que se ha salvado esta noche con un 49% ha sido Oliv Liv, una de las más apoyadas tanto por los compañeros como por los Team Owners y Managers. Por otra parte, la segunda salvada con un 30% ha sido Onlycopycat y, lamentablemente, con un 21% se ha marchado Perry McQueen.

Como muchos esperaban y como ella misma esperaba, la expulsada de esta noche ha sido Perry McQueen, quien ha tenido que despedirse de su pareja, Irene Fields, aunque se ha marchado con una sonrisa. Eso sí, apoya a sus compañeros y no duda en alegrarse por las salvadas de esta noche, asegurando que se ha llegado a hacer justicia. Y aunque con mucha pena, no ha dudado en despedirse para dejar espacio al nuevo integrante del concurso.

Por supuesto, una gran despedida trae consigo una nueva llegada. La última de las aspirantes que esperaba su gran llegada y que llega siendo la tercera reserva. Esta es, nada más y nada menos, que “la bruja”, Lilwicca. Y esta ya lo ha indicado, viene muy guerrera y está dispuesta a darlo todo. Pero, ¿qué equipo le dará la bienvenida? Muy pronto lo sabremos.

Nueva selección de equipos y elección definitiva

Con una despedida dura, llega el final de la noche con la selección de los nuevos equipos. ¿Contamos con grandes robos o mantenemos puestos? Después de todo, debemos recordar que el Team Rubius, al ser el ganador, puede salvar a dos de sus aspirantes, mientras que Team Willyrex y Team Grefg tienen derecho a mantener a uno de su equipo. ¿Quién se queda y quién se va? Eso sí, una decisión realmente importante puesto que será la última vez que se cambian los equipos.

Team Rubius, como ganador, no ha dudado en salvar a sus dos grandes estrellas, Mapxmen y Zeepos. Por otra parte, el Team Willyrex no ha dudado en aferrarse a la idea de mantener a Stark en su equipo, uno de los mejores en Fortnite. Por último, el Team Grefg mantiene bien presente en su equipo a Toni Cortés, uno de los más completos en el equipo. Pero, ¿cuál es la selección actual? El repaso de la lista a continuación.

Team Rubius

Mapxmen

Zeepos

Zunk

Irene Fields

Lilwicca

ElSkipler

Team Willyrex

Stark

Eka

Alba Vicius

Bruce Wayneiv

Silsil

Pepelu

Team Grefg