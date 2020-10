Resumen Top Gamers Academy: Torneo final y nuevos nominados de la semana

La Academia es uno de los lugares en los que los sueños para los jugadores están muy cerca de cumplirse. Pueden ver a grandes creadores de contenidos, aprender de los mejores profesores de Top Gamers Academy y, por supuesto, encontrarse con grandes cambios en las puntuaciones en los momentos más inesperados. Así ha sido este último torneo con valor doble para los jugadores y cuyo encuentro os resumimos a continuación.

Comenzando el día con una clase de Fitness

Con un día repleto de momentos tan importantes, para nuestros concursantes no hay nada mejor que comenzar el día haciendo ejercicio. Gracias a esto consiguen calmar un poco sus nervios y controlar un poco mejor la situación, dándolo todo y, a su vez, viendo los grandes resultados de las clases de Sara Carmona.

Por supuesto, esta clase ha sido un poco diferente puesto que, después de pasar tanto tiempo encerrados en la Academia, finalmente ha llegado el momento de salir y tomar aire puro. Si bien es cierto que la situación actual con el coronavirus puede ser tensa, se han tomado todas las medidas para que la clase se haga en un entorno seguro.

Aprendiendo sobre los eSports con Anouc

Para muchos jugadores, la competición de eSports no es algo que venga de ahora, sino que este tipo de competiciones ya venían de antes. No en el entorno profesional, pero sí con quedadas de gente en los cibercafés. Esta ha sido una de las partes que ha recordado Anouc con sus alumnos.

De hecho, durante su clase les muestra cómo eran los primeros cibercafés, la posición e incluso cómo se mantenía para conseguir el entorno de juego más adecuado posible. De hecho, no dudaba en mencionar alguno de los juegos que estaban disponibles. Por supuesto, lo que sí que les indicaba era que, realmente, no resultaba muy cómodo jugar, a pesar de que sí suponía todo un reto.

Competición del juego del momento, Among Us

El indie Among Us se ha convertido en todo un éxito que no deja de crecer. De hecho, tanto ha llegado a llamar la atención de los jugadores, que a día de hoy se ha convertido en uno de los más jugados, tanto en su versión para PC como para móviles. Pero, ¿cómo lo llevarán nuestros aspirantes?

Con una mecánica de juego sencilla, pero difícil de dominar, nuestros aspirantes han tenido que disimular a la perfección. Después de todo, tienen a sus rivales muy cerca para adivinar sus movimientos. Por suerte, nada que impida que la diversión quede asegurada y que, por supuesto, ya tengamos unos claros impostores.

Primeros streamings y llamada de Ampeter

Tras una partida a Among Us con los amigos, llega el momento de la verdad con los streamings. En esta ocasión, con Nik, Alba Vicius y Pepelu, siendo dos de los grandes protagonistas las integraciones de las semanas pasadas y quienes han entrado con gran fuerza en la Academia.

Pero el momento más esperado llegaba con la llamada de Ampeter. Este se muestra orgulloso de su equipo y es que, tras la competición en Clash Royale, por un instante el equipo verde ha estado en el primer puesto. Una de las posiciones del ranking que, hasta la fecha, no habían visto posible.

Por supuesto, les pide que ese ánimo se mantenga este sábado. Después de todo, este es el torneo que decidirá quién se queda y quién se va. Así es que les pide un pequeño esfuerzo más y que no se rindan. Después de todo, el equipo de Grefg tiene mucho que ofrecer.

La llamada más esperada de Rubius

Pero como bien os hemos dicho, las sorpresas están garantizadas y con el torneo tan cerca, Rubius no ha querido perder la oportunidad de contactar con su equipo, el cual quedaba en el último puesto de manera temporal tras el torneo de Clash Royale. Pero Rubius no pierde la esperanza de su equipo y sabe que tiene a los mejores.

De este modo les ha pedido mantener el ánimo, les ha indicado que no se rindan y que dando un 5% más de lo que han estado dando hasta ahora, pueden conseguirlo. ¿Sus palabras han tenido algún tipo de efecto en el equipo? El torneo comienza y los resultados están a punto de darse a conocer.

Llega el momento del torneo con Fortnite, Gran Turismo y Clash Royale

Llega el momento de la verdad. Nuestros aspirantes han estado preparándose para esta competición. Después de todo, este sábado es el día en el que el torneo vale doble y, a pesar de las victorias de la semana pasada, todo cuenta ahora. Por ello, con el nervio bien presente, nuestros aspirantes han tomado puestos para aceptar el reto.

Da comienzo el torneo compitiendo en Clash Royale. En esta ocasión con Carlota De Solís, profesora de los aspirantes, comentando las partidas. Observa con orgullo la gran mejora de sus alumnos y, por supuesto, valora cada una de las jugadas.

Llega el momento de la verdad con Fortnite: Battle Royale. Nuestros aspirantes han mejorado muchísimo desde que comenzaron pero, ¿eso será suficiente para llegar a lo más alto? Después de todo, ahora tienen las pautas necesarias para dominar el mapa.

Y por fin llega la última competición, en esta ocasión con Gran Turismo. Gracias a las lecciones de su profesor, los aspirantes han aprendido a controlar su nerviosismo y aquellos que hasta la fecha no lograban acabar la carrera, ahora han demostrado una gran mejora.

Actualización de rankings y últimos streamings del día

Por supuesto, hemos seguido de cerca la competición, hemos visto la gran mejora en los concursantes y, sobre todo, que estos no quieren ver a su equipo en el último puesto, evitando todo lo posible la nominación. Pero los resultados ya están aquí y finalmente conocemos al equipo ganador de esta semana.

La competición ha estado muy reñida y hemos visto momentos de mucha tensión, pero ahora sabemos que Mapxmen ha sido el mejor en Gran Turismo, que Tolosa no tiene rival en Fortnite y que Toni lo ha dado todo en Clash Royale. ¿Y en cuanto a la popularidad? Zeepos ha sido el claro favorito de esta semana y quien tendrá un beneficio a pedir.

Por supuesto, el equipo ganador esta semana ha quedado, finalmente, cambiado por completo, con el Team Rubius en el primer puesto, Team Willyrex en el segundo y Team Grefg repitiendo último puesto.

De este modo sabemos que las nominadas de esta semana son Onlycopycat, Oliv Liv y Perry McQueen. ¿Quién será la expulsada? Queda muy poco para saberlo. Mientras tanto despedimos con los últimos streamings protagonizados por ElSkipler, Mapxmen y Eka.