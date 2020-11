Resumen Top Gamers Academy: Torneo Gran Turismo y videollamada Rubius

Las emociones están a flor de piel dentro de la Academia. No solo tenemos a unos jóvenes jugadores dispuestos a competir para llegar a lo más alto, sino que incluso aceptan nuevos retos para seguir avanzando. Por ello, Top Gamers Academy no deja de ser una gran sorpresa de la que os vamos a compartir este nuevo día donde no solo hemos disfrutado de increíbles clases, sino de las llamadas más esperadas.

Descubriendo los secretos de los videojuegos con Gemma Manzanero

Un día más nuestros aspirantes tienen la oportunidad de saber un poco más sobre los videojuegos y sus inicios. Después de todo, cada pequeña idea, cada sencillo diseño, ha conseguido aportar su propio granito de arena al mundo de los videojuegos para transformarse en grandes ideas.

En esta ocasión la clase se ha centrado en los videojuegos que aparecieron entre el 86 y el 90. De hecho, los jugadores se encontraron grandes sorpresas como el lanzamiento de The Legend of Zelda para NES o, incluso, la llegada de Metroid. Títulos sorprendentes que, a día de hoy, pocos jugadores no han probado jamás.

Compitiendo en el party royale del momento

Nuestros jugadores tienen la oportunidad de disfrutar, una vez más, de la competición presente en Fall Guys. El party royale del momento es una de las grandes sorpresas de esta generación y se ha convertido en uno de los grandes referentes para nuestros aspirantes.

Eso sí, esta vez viene con sorpresa puesto que los ganadores tendrán la oportunidad de conseguir los puntos que se muestren en una pequeña bolita que mostró la mano inocente, Suja, quien era vigilado por Anouc. Por ello, con una promesa de puntos tan importante, no sorprende que los aspirantes lo hayan dado todo.

Una nueva clase de Fortnite con Suja

Tras vivir la emoción presente en Fall Guys, llega el momento de disfrutar de otro de los juegos del momento. En esta ocasión con Fortnite donde el profesor Suja les ha explicado cómo dominar en las partidas Box Fights PVP, es decir, en lugares donde encerrados en un mismo cubo los aspirantes deben tratar de dominar la partida.

Se trata de una de las pruebas que todos los aspirantes se han encontrado en alguna de las partidas en sus torneos. Y que, por supuesto, también se presenta muy constantemente en las partidas normales. Por ello, es importante no solo ser ágil al manejar el arma y cambiar esta, sino también a la hora de construir.

Videollamada de Rubius a los Lemon Sharks

Por supuesto, uno de los Team Owners no perdía la oportunidad de hablar con su equipo. El team Lemon Sharks ahora mismo se encuentra en primera posición, aunque todo podría cambiar muy rápido en la competición de Gran Turismo de hoy. Pero eso sí, nuestro Team Owner se muestra confiado con su equipo, a pesar de que les indica la verdadera importancia de mantenerse en el top.

Menciona que ve un gran futuro con este equipo, incluso indicando que ve que han ganado dos de las tres partidas de Fall Guys. A pesar de ello, los aspirantes no se muestran confiados, sino que incluso jugadores como Zunk, aunque agradece lo bien que le ha ido con la partida, sabe lo random que llega a ser Fall Guys. Pero de igual modo, Rubius les recuerda que esos puntos no contarán en lo que hagan hoy, por lo que será importante que no se confíen.

Qualys, torneo de Gran Turismo y Beneficio Fortnite

Ha llegado el momento de la verdad y de conocer a los ganadores de un nuevo torneo en Top Gamers Academy. En esta ocasión, contaremos en primer lugar con la competición de qualys de Gran Turismo para ver el orden de competición y buscar, de este modo, un reto justo para todos los jugadores.

Ahora sí, comienza el momento de la verdad. Tras dividir a nuestros aspirantes en tres grupos, llega el momento de que nuestros aspirantes tomen el volante y busquen ser los más rápidos de este circuito. La competición está reñida y los ánimos están en lo más alto. ¿Serán capaces de superar la presión?

Por supuesto, tampoco ha faltado durante la competición Fortnite, momento en el que los jugadores pudieron poner a prueba su habilidad con la partida de Beneficio Fortnite. ¿Quién será el gran ganador para poder disfrutar de una partida con sus suscriptores durante una hora extra?

Actualización de rankings y streamings de la noche

Y por fin llega el momento de saber qué equipo se alza, un día más, con la victoria. A pesar de ser una competición reñida y de contar con puntuaciones realmente elevadas por parte de los jugadores, finalmente el Team de Rubius, Lemon Sharks, se alza una vez más con la victoria, dejando en segundo lugar al Team Willyrex y en última posición a Team Grefg.

Por supuesto, no hay nada seguro y los rankings pueden cambiar mucho el sábado, pero lo que tenemos claro es que nuestros aspirantes están preparados para llegar a lo más alto. Mientras tanto, despedimos este nuevo día con los directos de Eka, Alba Vicius y SilSil.