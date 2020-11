Resumen Top Gamers Academy: Videollamada con Willyrex y visita de Fargan

La gala de Top Gamers Academy nos dejaba con amargas despedidas y sensaciones incómodas para algunos aspirantes. Pero igualmente el buen ambiente se sigue respirando, las buenas sensaciones siguen estando más que presentes y el objetivo de llegar a lo más alto está cada vez más cerca. Pero, ¿cómo han comenzado esta nueva semana en el Academia? Llega el momento de repasar este 9 de noviembre en TGA.

Clase de prevención de lesiones con Lluis

Uno de los aspectos más importantes para todo jugador e, incluso, para los no jugadores, son las lesiones. Un tirón mal curado, un dolor punzante en espalda, brazos e incluso tensión en los hombros. Estas son algunas de las lesiones a las que todos podemos enfrentarnos y que Lluis Puig expone para los aspirantes.

Ante todo, insiste con uno de los elementos que todos deberíamos tener en mente y es que, si no queremos lesionarnos, debemos estirar y calentar. Esto es realmente importante para los jugadores pues, después de todo, van a tener largas sesiones de juego que pueden acarrear problemas a la larga.

Entrenamiento psicológico junto a Iván Bonilla

Como bien adelantábamos, la gala de este domingo dejaba con una serie de encuentros y emociones a flor de piel. Por ello, Iván Bonilla ha acudido a la Academia para tratar de solucionar los problemas entre los aspirantes y tratar de saber qué ha pasado, además de explicarles lo que se ha podido ver desde fuera.

Eso sí, a pesar de que el encuentro fue entre ellas, tanto Onlycopycat como Alba expresan que no hay problema entre ellas y que eso se ha hablado, dejando ver que están molestas por el salseo que se ha tratado de crear entorno al conflicto. De este modo, buscan cesar con el debate pues, entre ellas, como compañeras de equipo, tampoco es bueno ese mal ambiente.

Fargan llega a la Academia para hablar con los aspirantes

El Team Manager de Willyrex llega a la Academia para dejar los puntos más que claros para su equipo. Aunque ha pasado el rato con los aspirantes e incluso ha encontrado la forma de meterse un poco con el ElSkipler, la verdadera razón de su visita ha sido otra: la de charlar con los integrantes de los topo-ratones.

Ante todo avisa que no quiere que se repita lo de la semana pasada, no quiere ver a su equipo acabando, nuevamente, en el último puesto. Por ello, les insiste con que deben mejorar y les aclara que deben ayudarse entre ellos para encontrar esa mejora. Para ello, no pueden olvidar cuál es el objetivo del programa: poder llegar a competir en lo más alto.

Clase de edición de vídeo con Víctor Ordaz

Poco a poco nuestros aspirantes han avanzado más en el camino de la edición de vídeos. Por ello, Víctor Ordaz tiene las claves para que sus vídeos sigan siendo estrellas y no ha dudado en hacer referencia a esos vídeos que, nuestros aspirantes, han mostrado la semana pasada con gran resultado.

Los consejos de Víctor hacen un gran efecto, aunque no duda en guiarlos un poco más a la hora de seguir editando sus vídeos. Después de todo, la intención de este profesor es que los aspirantes puedan ganarse por todo lo alto los puntos de contenidos, que consigan las mejores votaciones y aseguren un buen puesto en el ranking.

Lucas imparte su clase de Gran Turismo

Siendo uno de los juegos más importantes para los aspirantes de la Academia, llega el momento de la clase de Gran Turismo. Con un profesor como Lucas es imposible no mejorar, sobre todo en el momento en el que repasa con ellos lo sucedido en las carreras del sábado, los errores y los puntos a mejorar.

Por supuesto, su clase viene cargada de grandes datos. No solo nos encontramos con importantes elementos como la teoría, la elección del coche e incluso el circuito en el que competirán, sino que además llega el momento de poner todo lo que saben en práctica. ¿Conseguirán que su profesor se sienta orgulloso?

Willyrex llama a los topo-ratones

Llega el momento de que el equipo de los Topo-ratones hable con su Team Owner. Después de que Mapxmen, al encontrarse mal, tuviese que retirarse para ser atendido, Willyrex no duda en darles buenas noticias a los aspirantes, afirmando que Map está bien, aunque por el momento tendrán que esperar para saber qué puede suceder esta semana.

Eso sí, con un aspirante menos en la competición, Willyrex tiene que insistir con el hecho de que es muy importante que no se duerman, de que ahora más que nunca tienen que darlo todo. A pesar de que Map no puede estar presente, es el momento de que los aspirantes traten de llegar a lo más alto.

Comunicación con Iván Labanda y tiempo de streamings

Llega el momento de ir preparando la despedida de este gran día. Para ello, contamos con la ayuda de Iván Labanda, el mejor profesor de comunicación. Este procura darles un enfoque muy distinto a la hora de tratar los temas y, para ello, llega el momento de lanzarse a hablar, de comunicar de una forma un poco distinta.

Eso sí, además de poder dar una clase super importante e interesante, Tolosa ha encontrado un momento para hablar de uno de los aspectos más importantes a superar: el miedo escénico. Por ello, con una superación personal y un objetivo tan importante, este aspirante ha logrado transmitir un mensaje que el mundo no debe olvidar. Por supuesto, acompañdo por la gran despedida de los streamings de la noche, donde Pepelu, Zunk y Stark han sido los grandes protagonistas.