Retro Studios busca un productor jefe para el desarrollo de Metroid Prime 4

Tras unos años de vacío en los que se cree que Nintendo canceló uno o varios proyectos de Retro Studios, el estudio de videojuegos de Nintendo en América se ha puesto manos a la obra con el reinicio de Metroid Prime 4, título para Switch que comenzó a desarrollarse en Japón y que finalmente tuvieron que entregárselo al estudio que creó esta serie en la época de GameCube.

El estado de desarrollo no está claro, pero sí hemos visto como Retro Studios lleva meses contratando personal sin parar, reforzando el estudio para afrontar un desarrollo tan importante. Recientemente Retro Studios publicó oficialmente una oferta de trabajo buscando un productor jefe en Twitter, teóricamente para involucrarse en el desarrollo de Metroid Prime 4.

Como es un puesto importante de responsabilidad, en la oferta de empleo se requiere que los que soliciten el trabajo tengan al menos 10 años de experiencia en la industria, además de conocimientos de gráficos 3D, C / C ++, etc.

Entre otros, el estudio ha contratado en los últimos meses a Kyle Hefley, diseñador de personajes de Halo, o a Jhony Ljungstedt, director de arte de Battlefield V. Sin embargo, a estas alturas los puestos importantes deberían estar cubiertos, lo que podría indicar que aún faltan años para poder disfrutar de este cuarto episodio.

Debemos recordar que el reinicio del desarrollo fue anunciado por Shinya Takahashi, director ejecutivo de Nintendo, en enero de 2019.