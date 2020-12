Returnal nos muestra algunas de sus novedades en un nuevo gameplay

Muchos de los exclusivos de la consola de Sony se encuentran en un punto en el que, lamentablemente, están cubiertos por grandes títulos multiplataformas o de empresas mucho más conocidas. Esto trae consigo que muchos de los juegos que están por llegar no sean tan conocidos, a pesar de su gran propuesta, como sucede con el caso de Returnal, la obra de Housemarque.

Con intención de que los jugadores puedan conocer un poco mejor lo que está por llegar, el estudio ha compartido un nuevo tráiler gameplay cargado de detalles. En este, gracias a tratarse a un “diario de desarrollo”, nos muestran la importancia de saber actuar tras haber muerto. Después de todo, nos encontramos con un título en el que estaremos metidos en un bucle constante en el que viviremos siempre el mismo día.

Por supuesto, para aquellos que no lo sepan, nos encontramos con un juego de terror y ciencia ficción en el que tendremos que buscar superar los obstáculos presentes en este misterioso mundo. Eso sí, Selene, nuestro personaje, no tendrá opción a aprenderse los mapas puesto que, con cada muerte, el escenario cambiará, por lo que tendremos que aprender a reaccionar a cada peligro, no los caminos a seguir.

Morir y resucitar no es más que una parte de lo que se presenta en este ambicioso título. Eso sí, garantiza que la experiencia será, cuanto menos, satisfactoria. Pero lo que tenemos claro es que los jugadores pueden disfrutar de una gran propuesta que, en algún momento, estará disponible de forma totalmente exclusiva en PlayStation 5, aunque por el momento no conocemos su fecha de lanzamiento.