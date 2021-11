Rocket League llega a dispositivos móviles: Así puedes descargar el juego en Android e iOS

Para muchos jugadores Rocket League se ha convertido en una propuesta completamente única y fascinante. Después de todo, nos propone la mezcla perfecta entre manejar un vehículo y jugar al fútbol. Y si esta propuesta ha lucido de maravilla en PC y consolas, ¿por qué no ir un paso más allá? Así es como se presenta Rocket League Sideswipe, la propuesta para móviles de este fascinante juegos.

El título ya está disponible para descarga gratuita tanto en iOS desde la App Store como en Android desde Play Store. Y lo mejor es que se estrena con formato free to play, apostando esta vez por la perspectiva lateral, los controles táctiles intuitivos e incluso el soporte para mandos y enfrentamientos 1 vs 1 o, en caso de que lo prefieras, enfrentamientos de 2 vs 2.

Rocket League Sideswipe | Psyonix

La propuesta ha dado inicio a su pretemporada, permitiendo así partidos privados con amigos e incluso partidos competitivos en línea contra otros jugadores. Si a esto le quieres añadir una dosis extra de emoción, te gustará saber que también se dispone de clasificación por rangos e incluso un ránking general. De este modo podrás demostrar que eres el mejor tanto en consolas y PC como en móviles.

Por otra parte, no puedes perderte el contenido presente en el Rocket Pass, una propuesta que desbloquea objetos de personalización tanto para el perfil como para el coche. Y no solo eso, sino que además el título cuenta con una banda sonora con canciones únicas. Así es que tienes para ti una propuesta llamativa y que garantizará que pongas a prueba tu habilidad al máximo nivel.