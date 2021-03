Rust celebra la llegada de su beta cerrada a PS4 y Xbox One con un nuevo tráiler

El juego de supervivencia Rust se ha convertido en todo un éxito. Si bien su estreno se produjo hace años en PC, eso no ha impedido que los streamers consiguiesen hacer que volviese a lo más alto, provocando que la comunidad de jugadores volviese a un elevado número al igual que el interés por la versión de consolas aumentase, provocando que Facepunch tuviese que enfocar parte de sus objetivos a las mencionadas versiones.

Si bien esta historia ya viene de muy atrás, parece que no tendremos que esperar mucho para ver su final. Y es que, aunque los principales planes apuntaban al estreno en 2019 de Rust en consolas, finalmente Facepunch ha confirmado que será este 2021 cuando podamos ver la acción de Rust en PlayStation 4 y Xbox One. De hecho, para poder celebrar esta gran noticia, no han dudado en compartir un tráiler para que nos hagamos una idea de lo que está por llegar.

Rust | Facepunch Studios

Pero este teaser no solo busca mostrarnos la acción presente en la edición para consolas, sino que trata también de acercarnos el anuncio de que es posible acceder a la beta cerrada de Rust en consolas. Eso sí, para ello los jugadores tienen que haberse apuntado con anterioridad a la lista de distribución de Double Eleven, estudio que ha desarrollado el juego en consolas. De este modo, se puede recibir un código para probar la aventura en este test que estará disponible a partir del 29 de marzo.

Por ello, si quieres disfrutar de las novedades que se presenten con Rust, debes recordar que el juego está actualmente disponible en PC. Una interesante propuesta que, sin duda, garantiza que los jugadores puedan disfrutar de grandes horas de juego, todo tipo de aventuras y rivales que estarán dispuestos a no ponerlo muy fácil en su avance por el gran mundo que se impone en esta propuesta.