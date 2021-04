Sea of Thieves llama a todos los piratas para vivir grandes retos con su segunda temporada

Muchos jugadores disfrutan constantemente de las posibilidades que ofrece Sea of Thieves. El juego de piratas de Rare tiene grandes novedades en camino, aunque por el momento no podemos más que echar un pequeño vistazo a lo que realmente tiene para ofrecernos. Pero lo que tenemos claro es que esta segunda temporada se presenta como una de las más importantes y emocionantes hasta la fecha.

A partir del 15 de abril tendremos la oportunidad de disfrutar de esta gran propuesta. Pero si esto no te parece suficiente, entonces es el momento de saber que habrá hasta 100 nuevos niveles gratuitos de recompensas, además de una pequeña selección de objetos del Emporio Pirata. Estos últimos serán ese beneficio al que podrán acceder aquellos que opten por el Pase de Saqueo.

Sea of Thieves | Rare

Por el momento la compañía no ha querido explicar demasiado sobre las opciones que presentará esta gran temporada. Pero lo que tenemos claro es que los jugadores van a poder disfrutar de una gran propuesta en lo que respecta a nuevos eventos relacionados con los fuertes de esqueletos. Y para los jugadores más competitivos, te encantará el nuevo emote, el cual permite esconderse en un barril para pasar desapercibidos del resto de piratas.

Ataques sorpresas, propuestas sorprendentes y, por supuesto, grandes novedades jugables que garantizarán que los jugadores puedan disfrutar de la mejor experiencia posible. Aunque eso sí, esto no es más que un pequeño vistazo a todo lo que realmente puede ofrecer Sea of Thieves. Si todavía no has probado el juego, entonces debes saber que este está disponible en PC, Xbox One y Xbox Series X.