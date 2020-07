Sea of Thieves marca nueva fecha para su esperada actualización gratuita

Pese a que las novedades de Sea of Thieves en el último programa compartido por la compañía confirmaba su llegada el 22 de julio, el estudio ha tenido que cambiar sus planes. Por ello, aunque los jugadores esperan impacientes la llegada de Ashen Winds, el equipo pide un poco de paciente indicando que esta actualización tendrá que esperar un poco más para ver la luz.

Lo sorprendente de este cambio es que parecía que el estudio estaba preparado para incluir la actualización puesto que incluso habían confirmado el horario de mantenimiento para los servidores. Pero poco después llegaba un nuevo mensaje indicando que problemas técnicos forzaban a que este mantenimiento tuviese que retrasarse y, por ello, los detalles sobre la nueva actualización llegarían más tarde.

Actualmente el estudio no ha ofrecido más detalles sobre sus planes, pero Rare sí ha reportado recientemente que se encuentran investigando algunos problemas que se reportaron el pasado fin de semana. Así que, por el momento, los jugadores tendrán que esperar un poco más para poder ver todas las grandes novedades que llegan con esta nueva actualización.

Mientras tanto, os recordamos que Sea of Thieves está disponible en PC y Xbox One. No importa los años que lleve ya en el mercado, el título está alcanzando elevados puestos de ventas ya que, tras su llegada a Steam, se ha mantenido en el top de ventas, ofreciendo a los jugadores largas horas de diversión y, sobre todo, varios estilos de misiones que se ajustan a la mejor experiencia.