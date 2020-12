Secretos ocultos de Google que todo fan de videojuegos debería conocer

¿Quién dice que necesitas de una consola para disfrutar de los videojuegos? En los últimos años las compañías se han puesto las pilas por ofrecer servicios tan interesantes como el juego por streaming, permitiendo que juguemos desde un móvil, por ejemplo. Peroincluso si no cuentas con un servicio de suscripción a PlayStation Now o Xbox Game Pass puedes seguir jugando, sólo necesitas para ello una herramienta: el buscador de Google.

El navegador más utilizado del mundo esconde algunos trucos que nos permiten disfrutar de juegos emblemáticos de forma completamente gratuita. Comenzamos con todo un veterano, Breakout. Si escribimos en Google ‘Atari Breakout’ y pinchamos en el primer enlace podremos echar unas partidas a este clásico que se estrenaba allá por 1976.

Otro de esos juegos que nunca pasan de moda es el primer Sonic. Aunque ya hayamos podido jugarlo en móviles, consolas u ordenadores, un navegador es un lugar igual de bueno para el erizo más famoso de los videojuegos. Prueba a escribir Green Hill Zone, el nivel más famoso de la saga, y pincha en el sprite de Sonic a la derecha. Verás que sorpresa te llevas.

Pac-Man | Atari

Pac-Man es, con diferencia, uno de los videojuegos más conocidos de la historia. Todo un hito en los años 80, el también conocido como ‘comecocos’, puede jugarse en Google si escribimos Pac-Man, importante recordar el guión entre la ‘C’ y la ‘M’. En esta ocasión se trata de una edición especial para conmemorar el 30º aniversario del videojuego allá por 2010.

Por último, tenemos una sorpresa. Si piensas que las sagas de Nintendo no podrían estar disponibles en Google, te equivocas. Aunque no se trate de un juego del fontanero más famoso del mundo per sé, al menos como lo conocemos, si escribes en Google ‘Super Mario Brothers’ y pinchas en el bloque de la derecha te encontrarás con una grata sorpresa.